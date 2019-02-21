В ОБСЄ заявили, що пошук мирного вирішення конфлікту в Україні залишається пріоритетом



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В ОБСЄ стурбовані тим, що мінські угоди не реалізовуються

ОБСЄ назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи організації.

Про це йдеться в заяві з нагоди відкриття зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Повідомляється, що пошук мирного вирішення конфлікту в Україні і навколо неї залишається пріоритетом ОБСЄ.

Крім того, організація продовжує сприяти ослабленню напруженості на Донбасі і підтримувати зусилля з пошуку мирного рішення.

В ОБСЄ також стурбовані тим, що мінські угоди, які, на думку організації, залишаються найкращим і єдиним шляхом до досягнення миру, не реалізовуються.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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