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    Думки вголос

    Чому у Зеленського вирішили обмежити права киян?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Віталій Кличко та Володимир Зеленський - Чому у Зеленського вирішили обмежити права киян?
    Віталій Кличко та Володимир Зеленський

    Оточення Зеленського вирішило піти шляхом Януковича

    Мовою оригіналу

    Инициатива Банковой по назначению нового главы КГГА - порочна дважды. Не просто порочна, а еще противозаконна и нелогична. Есть решение Конституционного суда о том, что должность главы КГГА может занимать только избранный киевлянами мэр столицы. Все, крапка, никакого двоевластия.

    Правда, Янукович в свое время изгнал Черновецкого уголовными делами и таки поставил на Киев своего наместника Попова, но... Согласитесь, что Янукович очень плохой пример для подражания. И не только потому что негодяй и ворюга, а еще и потому что в динамике плохо кончил. Ну, Януковичу на закон всегда было плевать, какой с «дважды несудимого» спрос. Но зачем окружение Зеленского идет по этому порочному пути?!

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    Это что касается законности. Теперь о логике. Жители Днепра, Черкасс, Львова и любого другого города Украины могут выбирать. Президента - например, Зеленского. Депутата, например от партии Слуга народа. И мэра - кого захотят. Это логично и справедливо. Можно не соглашаться с их выбором, но мы обязаны его уважать. Потому что избирательное право и все взрослые люди. Я прошу прощения, а киевлянам почему урезали права? Выбирать депутата можно, президента можно, а вот мэра неудобного Банковая урежет в полномочиях - почему?

    Считаете киевлян не совсем взрослыми? Не совсем полноправными гражданами? Ребята, логики тут нет и если в какой-то момент жадность и желание получить власть везде затмевает разум - не спешите делать ошибки. Посоветуйтесь с теми, кто уже играл с киевлянами в такие игры. Тем более, что до Ростова лететь всего ничего...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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