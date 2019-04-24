Чому Володимир Гройсман вирішив створити власну політичну силу

Володимир Гройсман

Гройсман став самостійним політичним гравцем і тепер шукатиме собі нових союзників

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Заявление премьера Владимира Гройсмана о создании своей политической силы для участия в осенних выборах в Верховную Раду расставила все точки в дискуссиях. Но сенсацией не стало по двум причинам.

Первое – Гройсман и раньше упоминал о том, что намерен вести свою игру во время парламентской кампании. Как он выражается – «статистом быть не собираюсь». Второе – убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах в первую очередь показала масштаб запроса на новые лица в большой политике. Пытаться в этой ситуации делить с Порошенко его 25% второго тура явно слабая позиция.

Действительно, попытка технологов уходящего президента законсервировать эти 25% поддержки обречена на провал. Хотя бы потому, что любая самоизоляция и закукливание выталкивает политическую силу в маргинальную нишу навсегда. Да, остается ядерный электорат в формате фан-клуба или секты, но привлечь достаточное количество новых сторонников для серьезной игры уже не получится. При любом количестве денег и технологов – не получится. Доказано многократно Юлией Тимошенко. Второй важный фактор – 25% Петра Алексеевича во втором туре это сборная солянка. Минимум половина этих голосов не «За» Порошенко, а против Зеленского. И в условиях парламентских выборов эти избиратели вернутся в свои прежние лагеря. Или откроют новые – запрос-то есть.

Тут как раз и нужно будет предложить им новые партии и лидеров. Тем более, что у Зеленского та же проблема. Его 75% совершенно неоднородны и многие голосовали исключительно против Порошенко за кого угодно. Так что на парламентских приличное количество голосов уйдет и от Зеленского – если будет куда. А Гройсману есть, что предложить. У него нет такой длинной и негативной истории, как у Порошенко. По меркам украинской политики он молод. От Зеленского его отличает опыт управления – городом, парламентом, Кабмином. Побеждать на выборах он умеет – мэром становился дважды. То есть в этой ситуации продолжать тянуть Петра Порошенко в Верховную Раду было бы шагом назад. Гройсман уже давно самостоятельный игрок. Главный вопрос в грамотном выборе союзников. Этот вопрос пока открыт. В идеале – стать центром притяжения для других молодых политиков и общими усилиями сформировать коалицию в парламенте нового созыва. Но переговоры о союзах в нашей стране – всегда непростая задача.

Если вопрос о союзниках публично пока не обсуждается (фантазии экспертов и слухи от неназванных источников обсуждать не будем), то с противниками все гораздо очевиднее. Это друзей в нашем политикуме искать долго и сложно, а с противниками все быстро, легко и прозрачно. И в первую очередь стоит оценить – кто потерял от публичного заявления Гройсмана. Ответ очевиден – президенты. Оба. Но Порошенко гораздо больше, чем Зеленский. Просто потому что за все пять лет работы Порошенко президентом вопросами экономики занималось правительство. Ремонт дорог, повышение зарплат и пенсий, реформа децентрализации, отмена старых нормативов и ограничений для бизнеса – это все Кабмин. Из пяти лет последние три – работа Гройсмана. Первые два – Яценюка. Петр Алексеевич во время выборов просто легко и непринужденно присвоил себе все результаты общей работы. Но что будет, когда премьер начнет сам рассказывать о своих достижениях? А если оба премьера пойдут на выборы не с Петром Порошенко, а самостоятельно? Уходящему президенту останется только Томос. Но Томосом 25% избирателя точно не удержишь…

Джерело: dengi.informator.ua

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