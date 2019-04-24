Після виборів: рівняння на Гройсмана і Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський не приховує, що ставить за мету мати власну більшість у Верховній Раді після виборів у жовтні. Поки ж йому доведеться домовлятися з нинішніми депутатами

У політичному ландшафті України негайно після президентських виборів почалися масштабні зміни

Центральна виборча комісія ще навіть не оголосила офіційні результати виборів президента, а лави команди Петра Порошенка після поразки вже залишають провідні соратники. Увечері в понеділок, 22 квітня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йтиме на вибори до Верховної Ради наприкінці жовтня на чолі власної політичної сили. Хто будуть його союзники і яку саме партію планує очолити голова уряду поки невідомо, однак Гройсман сигналізував, що готовий співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Для більш-менш повноцінної роботи Кабінету міністрів до парламентських виборів у жовтні голові уряду потрібна співпраця з президентом. Хоча би навіть тому, що за Конституцією президент може зупиняти дію актів Кабінету міністрів України, які вважатиме такими, що не відповідають Основному закону, одночасно звернувшись до Конституійного суду. Крім того, голови обласних і районних адміністрацій є підзвітними одночасно і президенту, і прем'єр-міністру. Позафракційний депутат Віктор Чумак в інтерв'ю DW назвав Володимира Гройсмана новою ключовою фігурою у системі влади після поразки Порошенка. «У прем'єр-міністра не може не бути союзників у Верховній Раді. Хоча би навіть ті депутати-мажоритарники, яким уряд виділяв субвенції згідно з програмою соціально-економічного розвитку. Ці люди можуть піти з ним і на вибори», - прогнозує депутат. Таким чином, схоже, фракція Блоку Петра Порошенка, яка до президентських виборів була найбільшою у парламенті, не буде монолітно опонувати новому президенту.

Нова більшість до виборів?

Попри те, що у новообраного президента Володимира Зеленського на даний момент немає ні чітко прописаного плану дій, ні стійкої команди і власної фракції у Верховній Раді, політики і оглядачі у розмові з DW висловили впевненість, що парламент швидко переорієнтується під нового главу держави. «Після виборів навколо переможця збираються різношерстні політичні сили», - констатує політолог Андре Гертель (Andre Härtel). Німецький доцент університету «Києво-Могилянська академія» не виключає, що навіть у нинішньому складі Верховної Ради Зеленському вдасться отримати підтримку ситуативної більшості депутатів. «Бути у колишній партії влади для депутатів непривабливо. Бути в опозиції в Україні багатьом не хочеться, це не приносить ні посад, ні доходів. Я не впевнений, що багато впливових членів фракції «Блоку Порошенка» мають бажання залишатися з лідером, який зазнав такої нищівної поразки на виборах», - каже Гертель.

Радник Володимира Зеленського, народний депутат Сергій Лещенко прогнозує, що Володимир Гройсман буде новим «центром тяжіння» у Верховній Раді і підтримуватиме законодавчі ініціативи новообраного президента. «Гройман може бути союзником у таких питаннях як зміна законодавства про вибори, скасування депутатської недоторканності і ухвалення закону про імпічмент», - зазначив у розмові з DW позафракційний депутат, який починав свою політичну кар'єру у Блоці Петра Порошенка. Саме ці законодавчі ініціативи Зеленський напередодні виборів називав своїми пріоритетними кроками в разі обрання. Зняття недоторканності з депутатів, президента і суддів, згідно з оприлюдненими днями Київським міжнародним інститутом соціології результатами опитування громадської думки, належить до найбільш очікуваних українцями кроків нового президента.

Перші кроки Зеленського, подарунки від Гройсмана

Ще більше українців - понад 40 відсотків - очікують перш за все зниження тарифів на комунальні послуги. Радники Володимира Зеленського однак вже вказали у ЗМІ на те, що це питання не є прерогативою президента. Тим часом турботою про нужди простих людей не забарився відзначитися прем'єр Гройсман. У день своєї заяви про самостійний похід на вибори він домовився з державною компанією «Нафтогаз» про зниження ціни на газ для населення. Цьому передували погрози звільнення на адресу голови держкомпанії Андрія Коболєва з боку прем'єра.

Не забариться з ефектними політичними кроками і Володимир Зеленський, впевнений політолог Андре Гертель. «Очевидно, Володимир Зеленський з огляду на майбутні вибори братиметься лише за популярні в народі ініціативи, аби не зіпсувати свій поки дуже високий рейтинг», - прогнозує Гертель. Законопроекти, які президент позначає як невідкладні, Верховна Рада має розглянути позачергово, зазначено у Конституції. Сергій Лещенко впевнений, що ініціативи нового глави держави - зокрема, зняття недоторканності і закон про імпічмент - будуть підтримані парламентом, оскільки на них є запит у суспільстві. «Депутати будуть стояти у черзі, щоб це зробити. І казатимуть, що раніше їм заважав зняти з себе недоторканність підступний Порошенко», - іронізує депутат.

У разі, якщо депутати відмовляться підтримувати зняття недоторканності, Зеленський погрожує мобілізувати своїх прибічників… гнівними постами у соцмережах. «Я зроблю таке звернення, після якого всі ці депутати побачать зустрічі з їхніми виборцями», - зазначив майбутній глава держави в інтерв'ю інтернет-виданню «РБК-Україна». Його регулярні відеозвернення до виборців у соцмережах у розпал передвиборної кампаній збирали мільйони реакцій і переглядів.

Новий закон про вибори - серед пріоритетів

Опитані DW депутати прогнозують, що серед небагатьох важливих законів, які Верховна Рада ухвалить до наступних виборів, буде Виборчий кодекс. Документ замість нинішньої змішаної системи виборів до парламенту - половина депутатів за мажоритарними округами, половина - за партійними списками, - передбачає перехід до суто пропорційної системи за партійними списками. «Я думаю, що у парламенті на сьогоднішній день пропорційна система вигідна всім силам, крім Петра Порошенка», - констатує Чумак. І Лещенко, і Чумак вважають, що частиною компромісу у Верховній Раді може бути зниження прохідного бар'єру з п'яти до трьох-чотирьох відсотків, «щоби новостворені під вибори політичні проекти мали вищі шанси потрапити в парламент». Якщо виборче законодавство буде змінене, це підвищить шанси майбутнього президента мати найбільшу фракцію у наступному складі Верховної Ради. Згідно з актуальними даними опитувань, партія Зеленського «Слуга народу», навіть не оголосивши імена своїх провідних кандидатів, з відривом лідирує за симпатіями виборців.

Джерело: Deutsche Welle