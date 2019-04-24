Гройсман: «Нафтогаз» мене почув, звільняти керівників НАК не будемо



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Прем’єр вирішив нагадати, завдяки кому дешевшає газ для населення

У зв’язку з тим, що 22 квітня «Нафтогаз» погодився знизити ціну на газ для побутових споживачів, то дана претензія до керівництва НАК знімається. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем’єр Володимир Гройсман.

«В понеділок НАК заявив, що «Нафтогаз» мене почув – вони зменшують з 1 травня на 300 грн ціну за 1 тис. кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І будемо далі дивитись на те, як відкрито буде діяти «Нафтогаз» щодо українських громадян», - сказав прем’єр.

Він нагадав, що на минулому засіданні уряду попередив, якщо «Нафтогаз» не зменшить ціни на газ, тоді запропонує Кабміну звільнити голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

«Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга – з цінами на газ. Я хочу ще раз наголосити, третього разу не буде. Якщо менеджмент держкомпанії не зрозуміє, що вони найняті державою, щоб ефективно управляти компанією і не грати в кішки-мишки з українським суспільством, то пояснення буде тільки єдине – це зміна менеджменту «Нафтогазу», - попередив Гройсман.

«Оскільки вони виконали поставлене урядом питання, ми це знімаємо з порядку денного. Але я наголошую, третього разу не буде», - додав прем’єр.

Нагадаємо, у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського в середу, 24 квітня, закликали Кабінет міністрів і НАК «Нафтогаз України» погодити зниження ціни на газ з Міжнародним валютним фондом.