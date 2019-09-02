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    Думки вголос

    Соратника Зеленського Бужанського підключили до пропагандистської помсти Кремля

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Соратника Зеленського Бужанського підключили до пропагандистської помсти Кремля

    Нардеп Максим Бужанський активно взявся заперечувати Другу Світову війну

    Демонстративна відмова європейських лідерів запрошувати Путіна до Польщі з приводу 80-ї річниці початку Другої Світової спонукала Кремль до термінової розкрутки нової хвилі пропаганди: мовляв, СССР в жоден спосіб не вступав в змову з Німеччиною, і Друга Світова не почалась 1 вересня 1939. Просто Польща сама нарвалась на покарання з боку Німеччини, а СССР справедливо не допоміг, бо мстився за відмову пропустити війська до Чехословаччини. А далі Польща правильно розплачувалась за свій «неправильний вибір» і «неправильні кроки» - з точки зору Москви, звісно.

    Тобто, Росія/СССР абсолютно ні при чому, 1 вересня 80 років тому почалось скромне збройне непорозуміння Польщі й Німеччини, якого ніхто би не помітив і тим більше після стількох років не згадав, якби не злісні «перекривлювачі правильної історії» - що, до речі, в Росії вже давно підсудна справа, і терміни відсидки за «неправильну історію» недитячі.

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    Бужанський пішов значно далі офіційної кремлівської версії. Він прямо заявив, що Україну ніхто не шматував – бо ж не було жодної України! Була УРСР, цілком в складі СССР. А західні українські терени не окупував СССР – а, виявляється, «повернув». Ага – Москва «повернула» собі території, котрі до того ніколи не були під російською окупацією. І взагалі – Сталін «возз’єднав» західні українські землі з УРСР. За що ми, звісно, маємо бути вдячні окупанту.

    Як би не любив Бужанський публічно заперечувати своє захоплення Совком, цитати ніде не сховаєш: «Ни Англия, ни Франция, ни США не объявили войну Советскому Союзу!!! ...Мы пришли и взяли своё».

    Зауважте: людина з офіційними владними повноваженнями в частково окупованій Росією державі на шостому році війни з Росією щиро асоціює себе з окупантом, пишається окупацією наших земель ворогом.

    Бужанський в своїй класичній манері «тупа вівця»(с) відверто обізвав «дебілами» всіх, хто каже про радянську окупацію, про змову Москви і Берліну, про злочини Сталіна і Красной Арміі...

    Ну, позиція Бужанського і лояльність до цієї позиції владної команди була очевидна ще під час передвиборчої кампанії. Владу, якщо судити з відустності реакції на попередні скандали з Бужанським, все влаштовує. От тільки цим разом Бужанський обісрав (крім Англії і Франції – але там він пройшовся злегка, фрагментарно) ще й Польщу і поляків: часто, щільно, кількашарово. І прямо під час візиту Зеленського до Варшави.

    Якщо (точніше, коли) на стіл Дуді і політикам ПіС ляже переклад виверження Бужанського щодо Польщі й поляків (бо це Бужанський думає, що дуже вдало і дотепно постібав «тупих патріотів», - а будь-який поляк переконається, що це була злісна атака на Польщу, її історію, звитяги, народ і території, така специфіка польської національної самосвідомості) – гарантовано трапиться дипломатичний вибух. Бо поляки таке терпіти не привчені, на відміну від українців. І польська влада в курсі таких радикальних настроїв 100% польських виборців.

    Як не прикро, але в ситуації з нардепом Бужанським нам явно доведеться розраховувати на принципову позицію і національну гордість Польщі й поляків: ми не подужали зробити його токсичним для влади. А от поляки цілком можуть.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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