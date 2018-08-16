Голодування Олега Сенцова: Росії плювати на звернення до неї міжнародних структур

Для бюрократії ООН важливо лише відреагувати, закликати, висловити стурбованість?

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Есть люди, которым корону на голове хочется поправить лопатой. Понятно, что это не поможет решить проблему в принципе, но в данном конкретном случае возможно некоторое просветление в понимании окружающей действительности. К сожалению, с мощными организациями, где рулит консервативная бюрократия, такие варианты не срабатывают. Короны как бы нет, да и лопату соответствующих размеров, попробуй найди.

Итак, сегодня ООН призвали РФ немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении от 15 августа на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека. Как вы думаете отреагировал Кремль? Срочно выпустил политического заключенного и всех остальных украинских заложников? Ну, это же целая ООН призывает. А Кремль плевать хотел на эти призывы. И четыре года упорно это доказывает. Не работают с ним выражения глубокой озабоченности и призывы к чему-то хорошему. Не работают.

И как специально в насмешку над очередными призывами ООН сегодня комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании Сенцова. Вот так, дорогие бюрократы. Ваши призывы давно и прочно в глубоком игноре. На них реагируют только цивилизованные страны, которые и без вашей глубокой озабоченности стараются жить в правовой системе. А странам-гопникам на слова глубоко плевать. Примите уже это, как данность.

Серьезно, вы хотите помочь освободить заложников? Тогда принимайте соответствующий документ, где заложников называют именно заложниками, а государство Россия – соответственно, террорист. И тогда в рамках этой простой системы координат террориста исключают из Совбеза ООН, потому что, согласитесь, право вето у террориста это уже за гранью реальности. Введите нефтяное эмбарго в качестве профилактики на месяц с возможностью дальнейшей пролонгации. Волевым решением остановите строительство «Северного потока-2». С перспективой его ликвидации, потому что сделки и контракты с государством-террористом теряют свой статус. И вы удивитесь, как быстро к целым государствам возвращается слух и желание дружить.

Хорошее лекарство действует быстро и эффективно. А выражения озабоченности и призывы мимо кассы и сотрясают только воздух, но не гопника, к которому обращены. Или для бюрократии ООН важно отреагировать, призвать, выразить озабоченность? Поставить галочку в плане выполненных работ, получить зарплату и на год стать ближе к пенсии? Иногда мне кажется, что ситуация именно такова. Но тогда в существовании ООН в нынешнем виде вообще нет никакого смысла. В добрый путь, передавайте привет Лиге Наций. А реалисты будут договариваться с США и государствами ЕС напрямую, без бесполезного посредника. И о санитарной обработке нашего общего дома в связи с появлением бешеного зверька в том числе.

Джерело: site.ua

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