Хитрість від «Нафтогазу»: чи дійсно мова йде про зниження ціни на газ?

Хлопці, ви б з таким азартом видобутком газу займалися

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Когда магазин предлагает мне невероятно выгодную покупку, да еще и в рассрочку, а банк заманивает супер выгодными процентами по кредиту или депозиту, мой бумажник сжимается в ужасе. Он интуитивно чувствует, что ничего хорошего эти заманчивые предложения не сулят. Потертый он уже, опытный и мудрый. И когда Нафтогаз предлагает снизить цену на газ для населения, достаточно Кабмину отменить спецобязательства, семейный бюджет тоже замирает и старается быть незаметным. Потому что не может вспомнить, когда это в реальности у нас снижали цены на газ для населения.

С промышленностью проще – там конкуренция поставщиков и цены колеблются вместе с рынком. Да, было 14 тысяч за тысячу кубов, потом опустилось до 11 тысяч. Но для населения цена оставалась ниже – 8550. Что же произошло такого, что Нафтогаз вышел на Кабмин с таким заманчивым предложением. А все просто, дорогие друзья. Все просто и предсказуемо.

Итак, глава Нафтогаза Андрей Коболев предложил Кабмину отменить постанову Кабмина, согласно которой он не имеет права продавать газ населению дороже 8550 гривен. Потому что цена на бирже упала и НАК может сейчас купить газ дешевле. Немного, но дешевле. И снизить цену для населения. Ура! Все заявленное руководством Нафтогаза – правда. Но правда также и то, о чем они промолчали. Но мы разберемся быстро и легко. В марте НАК уже купил газ по 8380, вместо 8550. Можно в апреле немного снизить цену для населения.

Но весь фокус в том, что постанова Кабмина этому никак не мешает! Там нет указания продавать по 8550. Там другая формулировка – нельзя продавать дороже, чем по 8550. Чувствуете разницу? Дешевле продавать можно, если есть возможность дешевле купить на рынке. И ничего отменять не надо. Гройсман не просто не возражает, он поддерживает это решение и даже настаивает на нем. Купили дешевле? Продайте и людям дешевле. Нет проблем. Но ведь зачем-то Нафтогаз постанову хотел отменить? А вот тут и кроется ловушка, как в договоре с банком приписка мелким шрифтом.

Весной цена на газ падает – сегодня это хорошо заметно. Потому что зима была теплой, в хранилищах газа осталось достаточно, спрос на него низкий. Рынок в действии – цена пошла вниз. А летом все опять начнут закачивать газ в хранилища. И осенью. А ближе к зиме все участники рынка начнут продавать много газа теплоснабжающим организациям и заметно нарастят спрос. Так что уже летом газ на рынке подорожает. Осень подорожает еще сильнее. А зимой будет пик. Это ежегодный цикл, который колеблется в зависимости от того, насколько холодной была зима. Так вот, если отменить постанову Кабмина, которая фиксирует планку на 8550 грн. Для населения, то уже осенью можно получить 14 тысяч. Легко. Или больше, потому что 14 тысяч было в прошлом году. Вот, собственно, вся комбинация. Я не верю, что Андрей Коболев этого не знает. Значит, хотел немножечко обмануть Гройсмана? Хорошая попытка, но нужно придумать что-то хитрее.

На самом деле не совсем понятно, почему бы Нафтогазу молча не снизить цену для населения на текущий момент уже в апреле, а сосредоточить усилия на заключении длительных контрактов по хорошей фиксированной цене. Украина с ее объемами интересна оптовикам, они могут дать приличную цену и гарантии. Биржа с ее колебаниями – не единственный вариант для покупки газа. Хотя, планирование не самая сильная сторона Нафтогаза. В финплане на 2019 год цена газа на сегодня заложена по курсу порядка 10 тысяч гривен. По факту – 8380. И с такими цифрами при реальной громадной прибыли НАК еще и требует у правительства компенсацию за спецобязательства в 11 миллиардов гривен. Ребята, вы бы с таким азартом на добыче сосредоточились. Не денег из бюджета и от населения, а украинского газа.

Джерело: site.ua

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