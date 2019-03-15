  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Прем'єр доручив почати переговори з МВФ про ціну на газ для населення

    • Розсилка
    Прем'єр доручив почати переговори з МВФ про ціну на газ для населення

    Згідно з постановою уряду ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 грн за кубометр, - Гройсман

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив НАК «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів провести робочу дискусію з МВФ щодо ціни на газ для населення. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє «Укрінформ».

    Читайте також

    «Я доручив НАК «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів розпочати робочу дискусію з МВФ для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень ціни на газ, спираючись на пропозицію «Нафтогазу України», - сказав Гройсман.

    Прем’єр нагадав, що згідно з постановою уряду ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 грн за кубометр.

    Як повідомлялося, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв написав прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа, де пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися від режиму покладення спецобов'язків (ПСО) та лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження ціни на газ для населення.

    Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. З 1 листопада вона зросла на 23,5% і становить 8550 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

    Читайте також
    Володимир Гройсман МВФ газ Нафтогаз України Андрій Коболєв ринок ціни ПДВ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ