Прем'єр доручив почати переговори з МВФ про ціну на газ для населення



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Згідно з постановою уряду ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 грн за кубометр, - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив НАК «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів провести робочу дискусію з МВФ щодо ціни на газ для населення. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє «Укрінформ».

«Я доручив НАК «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів розпочати робочу дискусію з МВФ для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень ціни на газ, спираючись на пропозицію «Нафтогазу України», - сказав Гройсман.

Прем’єр нагадав, що згідно з постановою уряду ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 грн за кубометр.

Як повідомлялося, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв написав прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа, де пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися від режиму покладення спецобов'язків (ПСО) та лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження ціни на газ для населення.

Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. З 1 листопада вона зросла на 23,5% і становить 8550 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).