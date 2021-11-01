Кремль – основне джерело антивакцинаторських ідей в Україні

Москві не важливо навіть, хто зараз президент. Політична криза разом із економічною – ось що вони хочуть бачити в Україні

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Заявление РНБО про то, что антивакцинаторскую пропаганду в Украине проводят российские так называемые ботофермы трудно назвать сенсацией. Во-первых, потому что эти структуры с такими же лозунгами об опасности прививок выступают у нас давно. Во-вторых, потому что эту информационную войну они ведут по разным темам, не только по вакцине. Достаточно вспомнить волну фейков и страшных историй против добычи сланцевого газа.

Тогда тоже к кампании быстро подключили платную агентуру внутри Украины, а там и полезные глупцы подключились. Ничего нового – старая схема работает. Так что, повторюсь, сенсации нет. На днях к посту про вакцинацию известного украинского политика и очень популярного автора в Сети Борислава Березы набежала целая толпа таких «борцов за права человека». И один помощник «не последнего в Украине иммунолога» рассказывал про опасность вакцины. Ссылаясь на шефа, оказавшегося мифическим. Потому что на профиле у него никакой медицины и близко нет – занимается ремонтами под ключ. Хотя, скорее всего персонаж абсолютно вымышленный и сделанный без особого старания. Недорого.

Итак, очевидно, что антивакцинаторские направления продвигают наши северные соседи. Причем продвигают активно и в рассчете на разные целевые аудитории. Грамотно работают. Кому-то «зайдет» примитив про чипирование, Билла Гейтса и всемирный заговор. Туда же прекрасно по старой кальке пойдут рассказы про золотой миллиард и снова про заговор с целью сократить количество населения. Это не совсем коррелирует с массовой вакцинацией в богатых и развитых странах, но и рассчитано на откровенно недалекого потребителя.

Тем, кто поумнее, рассказывают про заговор фармацевтов. Мол, очень много решили заработать на этих вакцинах. И с этой целью разгоняют панику и давят ограничениями тех, кто не хочет платить. Есть тезисы для откровенной игры на страхах. Мол, вакцина не проверенна и от нее часто умирают. И она совсем не спасает – за примерами далеко ходить не надо, «помощник известного иммунолога» сразу все расскажет. И люди, которые едят очень сомнительные продукты с массой непонятных добавок, дышат выхлопными газами, покупают квартиры в домах на месте бывших промышленных отвалов со страшным загрязнением всерьез начинают опасаться прививок. Парадокс? Ну, люди не всегда оперируют холодной логикой.

Вопрос – зачем РФ тратить столько сил на разгон этих фейков? Тут сразу несколько целей, которые Кремль достигает, снижая уровень вакцинации в Украине.

Первое – низкий процент вакцинированных и рост заболеваемости заставляют европейские страны и США защищаться от Украины. То есть безвиз по факту есть, а на практике украинцам ограничат въезд. Чем меньше украинцы бывают в западных странах, чем меньше такой связи, тем больше у Москвы шансов нарастить свое влияние. Оторвать Украину от Европы и втягивать обратно в свою орбиту.

Второе – низкий уровень вакцинации приводит к росту заболеваемости в тяжелой форме, естественно. А это дополнительные расходы для бюджета, удар по экономике, локдауны и прочие факторы, которые провоцируют экономический кризис в Украине. Кремль очень этого хочет.

Третье и главное. На фоне экономического кризиса растет недоверие народа к власти. И начинается уже кризис политический. Кого-то возмущают ограничения для невакцинированных – власть виновата. Кто-то говорит, что власть плохо подготовилась к пандемии. Не хватает кислорода, мест в больницах, врачей, пропаганды вакцинирования, «ковидный фонд растратили на дороги» и так далее. Ряд оппозиционных сил уже в своих интересах эти кремлевские задачи активно поддержат и будут качать. Не ради Москвы – ради прихода к власти. Но Кремлю плевать на мотивацию, главное, чтобы пели хором.

Москве не важно даже, кто сейчас президент. Политический кризис вместе с экономическим – вот что они хотят видеть в Украине. Чтобы качать тезис про «страну 404». С их мотивацией все понятно. С их ситуативными или постоянными союзниками тоже. Ключевой вопрос – что можем сделать мы для успешного сопротивления?

Джерело: блог Кирила Сазонова

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