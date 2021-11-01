В аеропортах Києва правоохоронці вже виявили понад пів сотні підроблених Covid-сертифікатів

У Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку Covid-сертифікатів

На території аеропорту «Київ» (Жуляни) у п’ятьох осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме – при скануванні QR-коду інформація про вакцинування громадян не відображалася. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що довідки, які пред’явили прикордонникам порушники, насправді медичними установами не видавалися. Таким чином вони мали на меті уникнути обов'язкової самоізоляції, повернувшись додому з подорожі. Фігуранти – раніше не судимі мешканці столиці та Київщини, 1967, 1986, 1990, 1991 та 2000 років народження.

Дізнавачем Солом’янського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою порушникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

31 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у семи осіб були виявлені документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Всього за тиждень правоохоронці задокументували 55 сертифікатів про вакцинацію з ознаками підробки.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 29 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

Читайте також: