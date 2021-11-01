Пішли рейди: в київському транспорті почалась перевірка Covid-документів (фото)

Пасажири пред'являють Covid-сертифікати у цифровому варіанті чи в паперовому

Спеціальні рейди перевіряють документи у громадян за допомогою сканування QR-кодів

У понеділок, 1 листопада, з переходом Києва до «червоної» зони у громадському транспортні міста почалися перевірки Covid-документів: сертифікатів чи ПЛР-тестів. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зокрема, рейди перевіряють документи у громадян за допомогою сканування QR-кодів. Пасажири пред'являють Covid-сертифікати як у цифровому варіанті, так і у паперовому.

Станом на 07:00 перевірок Covid -документів у столичному метро не спостерігалося. Однак пізніше, ближче до 09:00, перші рейди вже почали працювати й в метро.

Маршрутки у Києві вийшли на рейси у звичайному режимі. У салоні набагато більше людей, ніж сидячих місць. Багато пасажирів навіть не одягають захисні маски.

Також спеціальні рейди вибірково перевіряють Covid-документи в людей на зупинках громадського транспорту.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці у столичному метро значно менше пасажирів, ніж було раніше. Це пов’язано з тим, що у багатьох киян немає Covid-сертифікатів і вони не бажають роботи ПЛР-тести. Тому люди дістаються на роботу на власних автівках або таксі.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

Читайте також:



