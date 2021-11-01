Байден розповів, чим розчарований після зустрічі «Великої двадцятки»

Американський президент заявив, що країни зосередяться на тому, чого не виконує Китай, Росія та Саудівська Аравія

Президент США прокоментував відсутність РФ та Китаю на зустрічі G20

Президент США Джо Байден оцінив підсумки саміту «Великої двадцятки» (G20), який проходив 30-31 жовтня у Римі. Американський лідер повідомив, що розчарований позиціями кількох країн у галузі клімату, передає Bloomberg.

«Факт того, що Росія та Китай фактично не з'явилися, викликає розчарування. І я сам розчарований», – сказав голова Білого дому.

Байден розповів, що його головне розчарування на G20 пов'язане із позиціями Росії та Китаю. На його думку, країни «де-факто не з'явилися з погляду будь-яких зобов'язань мати справу зі зміною клімату». Так Байден відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви «деяких неурядових організацій» про те, що угоди G20 у сфері клімату не вселяють довіри.

Лідер США додав, що існує причина, через яку «люди мають бути розчаровані». Однак американський лідер наголосив, що країни ухвалили угоду про «припинення субсидування вугілля».

«Ми зробили багато чого, але багато чого ще потрібно зробити, і ми повинні будемо зосередитися на тому, чого не виконує Китай, Росія та Саудівська Аравія», – додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20. Президент РФ Володимир Путін не приїхав на зустріч «двадцятки» в Римі, взявши участь у зустрічі з відеозв'язку.

За підсумками зустрічі саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке.

Напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

Також країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.