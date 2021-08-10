  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Крим повернули в міжнародний порядок денний

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Крим &ndash; це Україна - Крим повернули в міжнародний порядок денний
    Крим – це Україна

    На міждержавному рівні дали зрозуміти – ніхто з анексією не змирився і миритися не збирається

    Мовою оригіналу

    Отличная новость, на мой взгляд. Несмотря на сумасшедшее сопротивление Кремля, вопреки всем его дипломатическим усилиям (да простят меня за это словосочетание в отношении Москвы), вопреки подкупу, угрозам и истерикам – сегодня про свое участие в саммите «Крымская платформа» заявила еще одна европейская страна. Теперь их 34. Кто-то до сих пор утверждает, что это не важно, и вообще пустые хлопоты? Ну, так примите успокоительное, и загляните в российские СМИ. Там плач и скрежет зубовный на их примитивном уровне понимания пропаганды.

    Аргументы самые разные. Во-первых это все пиар Киева на который никто не клюнет! Во-вторых никто вообще не приедет и Зеленский будет обсуждать Крым со своими советниками и пенсионерами из других стран. Америка точно на это не приедет! Ладно, Америка приехала, но какой низкий уровень представительства! Какие три десятка государств, вы все врете! И это малая часть так называемых аргументов. То есть у кремлевских пропагандистов даже мысли не мелькает, что организацией этой платформы, просто анонсом ее проведения мы уже заставили говорить про оккупацию Крыма всех. И даже Россию. Шах и мат. Тут Зеленскому аплодирую стоя. Своим заявлением в ООН и организацией этого мероприятия он вернул Крым в повестку дня, откуда Москва его успешно выбила агрессией на Донбассе еще в 2014 году.

    Помните, как это было? Аннексия Крыма, Запад медленно раскачивается, думая, чем подкрепить глубокую озабоченность. Москва ничего не хочет обсуждать, но уходить в глухой отказ значит заставить Европу действовать активнее. Отказ от переговоров там не поймут. Ну, получите войну на Донбассе. И вот пожалуйста – Кремль привычно виляет, «настамнет», шахтеры и трактористы, но… готов к переговорам. Нормандский формат, Минские соглашения, ТКГ, Штайнмайер… Крым благополучно забыт. До 2021 года формально Запад не признает аннексии, но по факту про полуостров уже практически не вспоминают. И тут такой неприятный сюрприз. Неожиданный.

    И вот уже в РФ истерика, от криков проснулся Запад, США проявили свой интерес, Германия с Францией в этой ситуации «вдруг вспомнили», что есть же еще и эта проблема. А платформа начнется только через две недели. Понятно, что Россия не схватится за голову и не сбежит с полуострова завтра, убирая за собой мусор. Но первый и важный шаг мы уже сделали. Крым вернули в международную повестку дня. Не между собой, а на межгосударственном уровне дали понять – никто с аннексией не смирился и мириться не собирается. Дальше вступают правила игры дипломатии. Игнорировать проблему самые завзятые друзья РФ не смогут. А поскольку признать аннексию не позволяют международные законы – им придется осуждать РФ и поддерживать воспитательные меры. Мыши будут плакать, колоться, но невкусный кактус уже на столе.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія анексія США Мінські угоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Крим повернули в міжнародний порядок денний