ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі

Європейський Союз схвалив розширення владою Великобританії, США і Канади пакета санкцій проти Білорусі. Про це в понеділок, 9 серпня, заявила зовнішньополітична служба ЄС на своїй сторінці у Twitter.

«ЄС діє в унісон зі США, Канадою і Великобританією, підтримуючи народ Білорусі. Ми продовжимо чинити тиск на режим Лукашенка доти, поки всі політичні в'язні не будуть звільнені, у Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні та незалежні вибори», - зазначено в заяві.

EU acts in unison with US, Canada & UK in supporting the people of Belarus. We will continue to apply pressure on Lukashenka regime until all political prisoners are released and a meaningful dialogue and free & fair elections are held in Belarus. Together, we #StandWithBelarus