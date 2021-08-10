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    ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі

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    ЄС має намір продовжити чинити тиск на режим Лукашенка - ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі
    ЄС має намір продовжити чинити тиск на режим Лукашенка
    Фото: ЕРА

    У Брюсселі заявили, що солідарні із Британією, США та Канадою у підтримці білоруського народу

    Європейський Союз схвалив розширення владою Великобританії, США і Канади пакета санкцій проти Білорусі. Про це в понеділок, 9 серпня, заявила зовнішньополітична служба ЄС на своїй сторінці у Twitter.

    «ЄС діє в унісон зі США, Канадою і Великобританією, підтримуючи народ Білорусі. Ми продовжимо чинити тиск на режим Лукашенка доти, поки всі політичні в'язні не будуть звільнені, у Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні та незалежні вибори», - зазначено в заяві.

    Нагадаємо, напередодні, в річницю президентських виборів у Білорусі, після яких у країні почалися масові протести, в Лондоні, Вашингтоні та Оттаві оголосили про введення нових санкцій щодо Мінська.

    Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

    До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

    Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

    Теги: Білорусь ЄС США вибори санкції
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    ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі