ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі

У Брюсселі заявили, що солідарні із Британією, США та Канадою у підтримці білоруського народу

Європейський Союз схвалив розширення владою Великобританії, США і Канади пакета санкцій проти Білорусі. Про це в понеділок, 9 серпня, заявила зовнішньополітична служба ЄС на своїй сторінці у Twitter.

«ЄС діє в унісон зі США, Канадою і Великобританією, підтримуючи народ Білорусі. Ми продовжимо чинити тиск на режим Лукашенка доти, поки всі політичні в'язні не будуть звільнені, у Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні та незалежні вибори», - зазначено в заяві.

EU acts in unison with US, Canada & UK in supporting the people of Belarus. We will continue to apply pressure on Lukashenka regime until all political prisoners are released and a meaningful dialogue and free & fair elections are held in Belarus. Together, we #StandWithBelarus — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) August 9, 2021

Нагадаємо, напередодні, в річницю президентських виборів у Білорусі, після яких у країні почалися масові протести, в Лондоні, Вашингтоні та Оттаві оголосили про введення нових санкцій щодо Мінська.

Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.