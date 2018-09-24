МВФ та Україна: сумні прогнози поки що не збуваються

Україна виконала основні вимоги МВФ

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Вопреки мрачным пророчествам после отъезда миссии МВФ из Киева никакой паники на валютном рынке не наблюдается. Ни обвала, ни дефицита валюты – ничего. При том, что необходимость в транше МВФ объективно имеет место. Итак, на 24 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2806,2880 грн за $100 и 3299,9141 грн за 100 евро. То есть курс гривны сохранился на том же уровне, а по проекту бюджета 2018 года у нас еще есть поле для маневра до 29,4 гривны за доллар.

Таким образом можно констатировать, что если отъезд миссии и дал какой-то эффект, то даже психологический измеряется в пределах статистической погрешности. Что радует, потому что говорит о запасе прочности украинской экономики и ЗВР. Вторым фактором, стабилизирующем наши позиции, стало заявление МВФ уже на уровне Вашингтона, о том, что переговоры с Украиной идут продуктивно и мы уже говорим не только об этом транше, но и о следующих. Основные требования Украина выполнила в полном объеме – Антикоррупционный суд создан, вопрос по цене на газ решен путем компромисса с некоторым уклоном в сторону украинских требований. Причина паузы в пару месяцев, на мой взгляд, очевидна. Бюджет 2019 года. Вернее, его проект.

Раз уж правительство Украины и МВФ не ограничивают свое сотрудничество последним траншем, а сразу переходят к обсуждению новой программы, эксперты Фонда хотят взглянуть на то, какой бюджет примет Верховная Рада Украины. Что вполне логично с их стороны. Именно по бюджету можно будет строить прогноз наших перспектив в экономике. Будем мы проедать в предвыборной лихорадке все, до чего сможем дотянуться? Или сумеем обуздать популистов и докажем, что готовы жить по средствам? От ответа на этот вопрос и зависит сам факт сотрудничество и условия. Проект бюджета они видели, но в наших условиях люди хотят посмотреть и на тот документ, который в результате будет принят. Потому что это могут быть очень разные бюджеты. Так что здоровые силы в Украине от этой паузы только выиграют. С одной стороны мы остаемся в ситуации сотрудничества и понимания, а с другой – контроль МВФ за бюджетным процессом заставит многих депутатов более ответственно подходить к работе и урезать аппетиты. В общем, думать о перспективе. Не всех, конечно, но тут ничего не поделать. Заодно и посмотрим, кто ставит выше перспективы государства, а кто свое личное желание что-то получить здесь и сейчас. Тоже перед выборным годом полезная информация.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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