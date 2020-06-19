Одна з ключових проблем реінтеграції Донбасу - куди подіти 40 тисяч бойовиків?

В українських в'язницях стільки місць немає, та й прогодувати їх буде складно. Росії вони теж не потрібні

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Бывают такие новости из-за поребрика, что сразу не знаешь, смеяться или грешно над больными людьми. Как из другого мира сообщения, чистое фентези на средневековые темы. Читаешь и думаешь - с такими людьми действительно нужен не просто визовый режим, а высокая стена на границе и ров с крокодилами. Наблюдать за ними забавно, но ни в коем случае не выпускать из клетки в нормальные страны. Однако бывают случаи, когда самые дикие новости из российской глубинки касаются нас напрямую. И именно они помогают легко понять, что происходит в ОРДЛО и почему Минск зашел в тупик.

Итак, новость за вчера. Так называемые «казаки», ранее принимавшие участие в войне на Донбассе, приняли участие в захвате женского монастыря на Урале. Там все прекрасно и на агрессию в Донбассе очень похоже. какие-то ряженые казаки под руководством отмороженное и явно неадекватного уголовника. Кстати, уголовник в рясе - бывший милиционер и вообще потрясающий персонаж. Клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (в миру — бывшего милиционера Николая Романова) российские СМИ называют духовником вора в законе Тимура Свердловского и депутата Натальи Поклонской. Романов в свое время отсидел в тюрьме за убийство и грабеж, а после освобождения он посвятил себя служению Богу и возведению на Урале монастырей. В результате во главе банды захватил женский монастырь.

А теперь главное - можно поржать над российской церковью с бывшими ментами и урками в рясах, которые беспредельничают на своей территории. Ключевой момент для нас это то, что в банде «казаков» хватает сброда, воевавшего на Донбассе. Они вернулись в Россию. Не все. Там еще осталось 30-40 тысяч таких же утырков. Которые умеют воевать, убивать, грабить, пытать, а работать не умели или разучились. И при возвращении Донбасса - куда их девать? Украине такое количество вооруженных отморозков точно не нужно. Они не станут законопослушными гражданами, да и Украину не любят совсем.

Но и РФ эти отморозки с предателями нужны только в качестве инструмента для агрессии в Украине. Забрать к себе 40 тысяч бандитов в качестве граждан Кремль вовсе не хочет. И без того хватает проблем с отдельными вернувшимися. А от такой толпы прогнившая Россия может посыпаться. И девяностые покажутся милым пикничком школьников. Так что одна из ключевых проблем реинтеграции Донбасса - куда деть 40 тысяч отморозков? Спойлер - в украинских тюрьмах столько мест нет, да и прокормить их сложно. России они тоже не нужны. Решения нет, тупик.

Джерело: site.ua

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