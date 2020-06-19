Коштовності з Києво-Печерської лаври знайшлися у каталозі московського музею



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Археолог знайшов у каталозі музею десятки предметів з Києво-Печерської лаври

Цінні предмети були вивезені з Києва більшовиками в 30-х роках 20 століття для «надійного зберігання»

Археолог Тимур Бобровський знайшов у каталозі Державного історичного музею в Москві десятки предметів з Києво-Печерського музею-заповідника, які в 1930-х роках були вивезені більшовиками і вважалися безповоротно втраченими.

Про це він повідомив у Facebook.

У 2001 році хранитель фондів Києво-Печерського заповідника Григорій Полюшко видав монографію «Втрачені скарби лаврського музею» з каталогом дорогоцінних речей, які радянська влада передала з фондів музею в Державне сховище цінностей СРСР.

Це були переважно богослужбові предмети, реквізовані в 1920-х рр. з ризниць Софійського та Успенського соборів Києва, перетворених на музеї з приходом рад. У Держсховище цінні речі вилучалися під приводом «надійного зберігання», але на початку 1940-х рр. більшість із них зникла в надрах державних банківських установ.

Полюшко встановив, що мінімум 11 предметів у підсумку виявилися в Державному історичному музеї в Москві, але там заявили, що «облікова документація не містить інформації про надходження експонатів з Києво-Печерської лаври».

Бобровський повідомив, що він вирішив порівняти фотографії з «каталогу Полюшка» з каталогом на сайті ДІМ.

«І тут почалося ... Зі 119 предметів, зазначених у каталозі за даними 1930-х рр., мені серед матеріалів цього сайту вдалося ідентифікувати 57 «київських» речей, з яких щонайменше чотири десятки вважалися втраченими назавжди. І це я переглянув тільки частину оцифрованої колекції», - повідомив археолог.