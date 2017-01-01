Погані новини для окупованих територій

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    Думки вголос

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    Україна робить ставку на енергетичну незалежність
    Мовою оригіналу Задекларированную премьером Гройсманом программу перехода в 2020 году на газ собственной добычи на параллельном направлении поддержалминистр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он пообещал, что в 2019 году наша страна полностью откажется от поставок антрацитового угля. Шансы выполнить обещание у главы
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:13
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    Україна робить ставку на енергетичну незалежність

    Мовою оригіналу

    Задекларированную премьером Гройсманом программу перехода в 2020 году на газ собственной добычи на параллельном направлении поддержалминистр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он пообещал, что в 2019 году наша страна полностью откажется от поставок антрацитового угля. Шансы выполнить обещание у главы Минтопэнерго выглядят даже убедительнее, чем у главы правительства.

    Угольную и газовую отрасли объединяет один неудобный для Украины фактор - инертность в динамике. То есть инвестиции и реформы проявляют себя через приличный промежуток времени. Нельзя сегодня вложиться в отрасль, а через месяц получить значительный рост добычи. Плюс, общая негативная история - отечественный уголь и газ долгие годы покупали по заниженным ценам, никак не реагируя на сокращение производства. Но у Насалика есть большое преимущество перед Гройсманом - горнякам сейчас не нужно искать и разрабатывать новые месторождения угля. Достаточно развивать производство на действующих шахтах.

    Глава Минэнерго говорит, что за год Украина диверсифицировала поставку антрацитовой группы угля, которого нам не хватало, с 10,6 млн тонн до 5 млн тонн, то есть вдвое. Согласно программы на 2018 зависимость от импортного антрацита сокращается до 3 млн тонн, а в 2019 мы вообще откажемся от поставки антрацита и полностью обеспечиваем себя углем собственного производства. То есть маркой «Г», на которую к 2019 году должны перейти все блоки украинских ТЭС. Это плохая новость для России, которая экспортирует антрацит и очень плохая для ОРДЛО, чьи шахты становятся вообще никому не нужны. 

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    Для успешной реализации этой программы нужно выполнить всего два условия. Первое - обеспечить стимул для развития отечественного углепрома. То есть покупать у украинских горняков уголь не дешевле, чем в ЮАР или США. Тогда для них будет иметь смысл полностью вытеснить импорт с нашего рынка, повышая добычу. Второе - преодалеть сопротивление «антрацитового лобби», которое в том числе и через АМКУ пытается притормозить перевод блоков на уголь газовой группы. С газом процесс несколько сложнее, но дорогу осилит идущий. Да и кейс по нефти тоже интересный - у нас «просела» не только добыча, но и переработка. И с этим тоже нужно что-то делать. И тоже вопреки усилиям лоббистов импорта.

    Процесс будет не самым дешевым. Но энергетическая независимость хороша сама по себе, а если в комплекте с ней идут новые рабочие места и поступления в бюджет - глупо пренебрегать энергетическим кластером в украинской экономике. 

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    США газ бюджет незалежність ОРДЛО Україна окуповані території
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