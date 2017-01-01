Простим українцям, немає особливої радості від рішення Стокгольмського арбітражу
- Сьогодні, 07:09
-
Розсилка
Про рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу
Несомненно, это немалый успех для Украины.
Во-первых, арбитраж уменьшил в разы фиксированные годовые обьемы газа по контракту, которые должен покупать «Нефтегаз» у «Газпрома» - до 5 млрд кубов. Отказав в десятках миллиардов долларов доплат за невыбранные обьемы по кабальному газовому контракту Тимошенко.
Напомню, что по контракту Украина должна была покупать от 50 до 33 млрд кубов.
Во-вторых, Украина за 2013-2014 год должна доплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за газ. А не в несколько раз больше, чем хотел «Газпром».
Вопрос разницы цены возник из-за скидки на газ, которую получил Янукович от Путина в декабре 2013-го. И которую убрали после смены власти, взвинтив выше рыночной.
В-третьих, в 2018 году (последний год действия контракта) «Нефтегаз» будет брать российский газ по европейским ценам.
Но нам, простым украинцам, нет особой радости от решения арбитража.
- Украинцам в 10 раз подняли тарифы как раз при закупках европейского газа. И в 2018-м увеличат еще больше. Независимо от того, какой газ мы покупаем.
- Мы итак все это время физически берем российский газ из трубы, на западной границе просто по кольцу загоняя обратно в трубу европейский газ из Словакии и Польши. Который все тот же российский.
Собственно, именно потому, что газ российский, хоть и поступает формально от европейских компаний, «Газпром» и не устраивает крик последние два года.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука