Держкіно виділить 2,7 млн грн на документальний фільм «З України до Голлівуду»
- Сьогодні, 02:09
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Проект «З України до Голлівуду» став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно
Державне агентство України з питань кіно уклало контракт з компанією Fresh Production Group про надання фінансової підтримки документальному фільму «З України до Голлівуду».
Про це повідомляє прес-служба агентства.
«Сума державної фінансової підтримки фільму становить 2 млн 705 тис. 32 грн при загальній вартості виробництва 3 млн 527 тис. грн. Завершення виробництва стрічки заплановане на осінь 2018 року», - йдеться в повідомленні.
Цей фільм про те, що українці відіграли неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики мрій», виникненні «Оскара» та сприяли появі найкращих американських фільмів, які увійшли в історію світового кіномистецтва. Майже кожен з них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскара» чи «Золотого глобуса», але найважливіше, що всі вони не тільки збагатили Голлівуд своїм талантом, а й принесли в нього власну культуру.
Проект «З України до Голлівуду» став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Режисери стрічки - Галина Кувивчак-Сахно та Станіслав Сукненко, автор сценарію - Станіслав Сукненко, продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська.
У грудні Держагентство з питань кіно виділить половину коштів на зйомки української романтичної комедії «Секс і нічого особистого» у сумі 13 млн грн.
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