Про право на аборт та протести у Польщі

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав сторони до переговорів. При цьому не зовсім зрозуміло, які сторони?

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В контексте кризиса с решением Конституционного суда в Украине еще интереснее наблюдать за развитием ситуации в Польше с запретом абортов. Я напомню, что этот запрет был установлен не решением правительства, а вердиктом Конституционного суда Польши. Что и вызвало волну протестов. Никто никого не разогнал — сейчас можно сказать о том, что власти активно включились в поиск выхода из клинча. Но говорить о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки и движется к компромиссу пока рано.

Кто не следил за ситуацией, напомню в двух словах. 22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным положение закона, разрешающее проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Массовые акции протеста в Польше и под посольствами этого государства в Европе начались в тот же день. В том числе и в Украине. Несмотря на очень сильную позицию католической церкви в Польше традиционный лозунг борьбы женщин за свои права «Мое тело — мое дело» также собрал много приверженцев. КС свое решение не отменяет (как это знакомо!), но и протестующие сдаваться не собираются.

Властям пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы хотя бы попробовать найти компромиссный вариант. В настоящий момент польское правительство приостановило введение в действие решения Конституционного суда, которое запрещает практически все аборты в стране. Технически решение выглядит тоже несколько спорно. У нас в таких случаях происходящее прячут за стыдливым обтекаемым термином «политиков-правовое» решение. То есть - праву приходится подвинуться в угоду политическим причинам. Дело в том, что решение КС в Польше вступает в силу после опубликования. И согласно действующему законодательству такое решение должно быть опубликовано не позднее 2 ноября. Но правительство этого не сделало.

Премьер Матеуш Моравецкий призвал стороны к переговорам. При этом не совсем понятно, какие стороны? Протестующие — это понятно, а кто с ними будет вести переговоры? Судьи? Это нелогично, они просто трактуют закон. Видимо, к диалогу с протестующими призывают правящую партию «ПиС», которая демонстрирует склонность к традиционным католическим ценностям. При этом стороны понимают, что на реальное количество абортов при прозрачных границах самые страшные запреты не повлияют. Есть подпольная индустрия, есть хорошие частные клиники в соседних странах, в том числе и в Украине. Медицинский туризм, недорогие билеты - все очень просто. Так что тут вопрос исключительно принципа. И политическая ситуация зависла в воздухе под сомнительной юридической базой. Но альтернативы нет. Либо ломать через колено протестующих, либо игнорировать решение Конституционного суда. Оба сценария ведут в пропасть.

Джерело: site.ua

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