Кулеба назвав країни, з якими Україна вибудовує особливі відносини

Україна вибудовує особливі стосунки з огляду на низку факторів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перелічив країни, з якими Київ вибудовує стратегічні відносини.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

«Велика Британія і Туреччина, безумовно, є нашими стратегічними партнерами... (Ще) Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Франція, Азербайджан, Польща, Грузія, Литва. Є перелік наших класичних друзів, із якими ми вибудовуємо особливі стосунки з огляду на низку факторів», – заявив дипломат.

Міністр зазначив, що «стратегічне партнерство є формою особливих відносин, тому не можна ним розбазарюватися і всіх перетворювати на стратегічних партнерів».

«У нас наразі не 30 із чимось стратегічних партнерів... Ці стратегічні партнери визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена президентом, і саме від цього ми відштовхуємося», – пояснив Кулеба.

До слова, глава МЗС також заявив, що Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови.