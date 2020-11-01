Кулеба назвав країни, з якими Україна вибудовує особливі відносини
Стратегічних партнерів України вказано у стратегії нацбезпеки
Україна вибудовує особливі стосунки з огляду на низку факторів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перелічив країни, з якими Київ вибудовує стратегічні відносини.
Про це він сказав в інтерв'ю НВ.
«Велика Британія і Туреччина, безумовно, є нашими стратегічними партнерами... (Ще) Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Франція, Азербайджан, Польща, Грузія, Литва. Є перелік наших класичних друзів, із якими ми вибудовуємо особливі стосунки з огляду на низку факторів», – заявив дипломат.
Міністр зазначив, що «стратегічне партнерство є формою особливих відносин, тому не можна ним розбазарюватися і всіх перетворювати на стратегічних партнерів».
«У нас наразі не 30 із чимось стратегічних партнерів... Ці стратегічні партнери визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена президентом, і саме від цього ми відштовхуємося», – пояснив Кулеба.
До слова, глава МЗС також заявив, що Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови.