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    Політика

    Кулеба назвав країни, з якими Україна вибудовує особливі відносини

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    <p>Стратегічних партнерів України вказано у стратегії нацбезпеки</p> - Кулеба назвав країни, з якими Україна вибудовує особливі відносини

    Стратегічних партнерів України вказано у стратегії нацбезпеки

    Україна вибудовує особливі стосунки з огляду на низку факторів

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перелічив країни, з якими Київ вибудовує стратегічні відносини.

    Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

    «Велика Британія і Туреччина, безумовно, є нашими стратегічними партнерами... (Ще) Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Франція, Азербайджан, Польща, Грузія, Литва. Є перелік наших класичних друзів, із якими ми вибудовуємо особливі стосунки з огляду на низку факторів», – заявив дипломат.

    Міністр зазначив, що «стратегічне партнерство є формою особливих відносин, тому не можна ним розбазарюватися і всіх перетворювати на стратегічних партнерів».

    «У нас наразі не 30 із чимось стратегічних партнерів... Ці стратегічні партнери визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена президентом, і саме від цього ми відштовхуємося», – пояснив Кулеба.

    До слова, глава МЗС також заявив, що Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови.

    Туреччина МЗС Польща дипломатія Німеччина міністр Канада Франція політика Грузія Азербайджан Велика Британія Литва Україна Дмитро Кулеба
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