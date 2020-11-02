У Польщі у масштабній ДТП загинули дві українки

Аварія сталася 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави

Водій вантажівки DAF для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit

У Польщі біля села Старий Нацпольск Плонського повіту Мазовецького воєводства сталася масштабна ДТП, у якій загинули чотири людини, серед них дві українки. Про це повідомляє пресслужба поліції Мазовецького воєводства Польщі.

Як повідомляється, аварія сталася 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави.

За інформацією поліції, водій вантажівки DAF, що слідував у напрямку населеного пункту Вишогрод, 64-річний українець для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit.

«В автомобілі було четверо пасажирів: 51-річний чоловік, 25-річна жінка і дві жінки 43 і 48 років – українки. Всі, хто знаходився в автомобілі Ford, загинули. Водій автомобіля DAF госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

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