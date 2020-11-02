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    У Польщі у масштабній ДТП загинули дві українки

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    Аварія сталася 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави - У Польщі у масштабній ДТП загинули дві українки
    Аварія сталася 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави

    Водій вантажівки DAF для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit

    У Польщі біля села Старий Нацпольск Плонського повіту Мазовецького воєводства сталася масштабна ДТП, у якій загинули чотири людини, серед них дві українки. Про це повідомляє пресслужба поліції Мазовецького воєводства Польщі.

    Як повідомляється, аварія сталася 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави.

    За інформацією поліції, водій вантажівки DAF, що слідував у напрямку населеного пункту Вишогрод, 64-річний українець для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit.

    «В автомобілі було четверо пасажирів: 51-річний чоловік, 25-річна жінка і дві жінки 43 і 48 років –  українки. Всі, хто знаходився в автомобілі Ford, загинули. Водій автомобіля DAF госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на Одещині сталося жахливе ДТП: автомобіль перетворився на купу брухту (фото).

    Також 1 листопада у Києві пішохід потрапив під колеса таксі (відео).

    ДТП Польща вантажівки водій аварія жінка чоловік
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