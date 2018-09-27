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    Думки вголос

    В наступному році витрати на медицину збільшать до 92,3 млрд гривень

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    В наступному році витрати на медицину збільшать до 92,3 млрд гривень

    Вперше за багато років Україна буде повністю забезпечена вакцинами

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    Интересную информацию вчера на Кабмине озвучила замминистра охраны здоровья Стефанишина. Согласно проекту бюджета расходы на медицину увеличат до 92,3 млрд. гривен. Программа «Доступные лекарства», в которую входит 260 наименований, работает в каждой третьей аптеке Украины. С момента ее запуска (в 2017 году) уже реализовано 26,6 млн. рецептов. На нее в бюджете 2019 года предусмотрен 1 млрд. гривен.

    5,9 млрд. пойдет на вакцины и бесплатные лекарства в больницах. При том, что после перехода на закупки у международных организаций и ликвидации коррупции на таких закупках экономия составляет минимум 30%. То-то кто-то локти теперь покусывает, читая эту строчку в бюджете. 30% это практически 2 миллиарда. В год. Мимо карманов. То есть по вакцинам страна обеспечена полностью. Впервые за многие годы.

    В рамках медреформы 2 млрд. на бесплатную диагностику. По принципу «деньги ходят за пациентом». На практике присоединившиеся к проекту больницы увеличили финансирование, а у врачей зарплата вырастает в два-три раза. Если врач востребован, естественно.

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    150 млн. гривен на строительство новых кардиоцентров. По программе создания целой сети таких центров. Это важно - в критической ситуации с сердечным приступом пациент должен попасть к профильным специалистам как можно быстрее. Еще миллиард гривен на реформу экстренной помощи. Это на закупку «Скорых» с новым оборудованием, современные диспетчерские и повышение зарплат сотрудникам.

    Вот такие цифры, если коротко.

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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