Завдання України - вирватися з капкану Мінська-2

У Луганську поширюють листівки із закликом до об'єднання «ДНР і ЛНР» в ще одне цілісне утворення.

Мовою оригіналу Верить, что это делают донецкие шпионы при поддержке угнетенного «донецкоязычного населения» Луганска могут только клинические оптимисты. Несанкционированных распространителей листовок моментально отловят и посадят в глубокий подвал. Да и не существует в природе идиотов, готовых рискнуть ради объединения этих двух

У Луганську поширюють листівки із закликом до об'єднання «ДНР і ЛНР» в ще одне цілісне утворення.

Мовою оригіналу

Верить, что это делают донецкие шпионы при поддержке угнетенного «донецкоязычного населения» Луганска могут только клинические оптимисты. Несанкционированных распространителей листовок моментально отловят и посадят в глубокий подвал. Да и не существует в природе идиотов, готовых рискнуть ради объединения этих двух недореспублик в третью. Потому что смысла нет. Смысла нет, а листовки есть. И разговоры идут на самом высоком уровне местного дна. Значит, высочайшее разрешение на эту кампанию получено и даже выделены средства на краску и бумагу.

На самом деле гипотетическое пока объединение ОРДО и ОРЛО выгодно всем, кроме отдельных лидеров боевиков, которым лучше быть «первым в Луганске, чем пятым в Донецке». Но их мнением традиционно никто не интересуется. Москве такая перемена позволит выстроить единую вертикаль власти, которой станет проще управлять. Плюс сократится количество ртов в руководстве, исчезнут дублирующие органы, да и ворующих рук станет меньше почти вдвое. Контролировать процессы можно будет эффективнее и меньшими усилиями. Но все эти плюсы имеют смысл только при одном сценарии: Москва берет курс на замораживание конфликта и сохранение оккупированных территорий Донбасса в качестве «украинского Приднестровье». Тогда надо строить долговременную, работающую систему единого централизованного управления. Но если стоит задача за год или два впихнуть ОРДЛО в политическое и экономическое поле Украины, трогать ничего нельзя.



Любое изменение записанного в Минских соглашениях статуса ОРДЛО (отдельные районы в составе Украины) на какую-то новую республику, княжество или империю автоматически ставит крест на Минских соглашениях. Которые все хором называют безальтернативными (как Будапештский меморандум, наверное?) Никаких планов, наработок и дорожной карты с новым субъектом за столом переговоров у нас нет. Значит, начнем с чистого листа? Украину этот сценарий устраивает на сто процентов. Потому что из Минских соглашений нам нужно вырваться, сбежать, не оглядываясь и ни о чем не жалеть. Потому что 80% записанного там – мина замедленного действия под украинской независимостью и существованием нашего государства вообще.



По большому счету в процессе переговоров для нас приоритетным является всего два вопроса. Первый пункт – полное прекращение огня со стороны боевиков (мы первыми не стреляем – триста лет они нам нужны). Отвод пехоты, закрепление линии разграничения хоть миротворцами, хоть крокодилами – не важно. Главное – тишина и никто не погибнет. Второй пункт – наши пленные. Готовы отдать за них втрое больше попавших в наши руки боевиков, добавить пару российских шпионов и всех оставшихся в Украине сторонников «русского мира» в комплекте. Забирайте и уходите. Все, эти два пункта на повестке дня стоят уже сейчас, как стояли и вчера. Что касается выборов на оккупированной территории, создания народной милиции, народной прокуратуры – нам не горит. Народные суды, да хоть суды Линча создавайте под российское финансирование – мы подождем.



Действительно, если решить эти два принципиально важных для Украины вопроса, то об остальном мы можем говорить долго и со вкусом – как психиатр в хорошей клинике с пациентом, который считает себя Наполеоном. Хотите поговорить об этом? Пожалуйста. Лет десять можем говорить – пока у России не кончатся деньги на содержание этого цирка. Не кончатся через десять лет? Поговорим еще. Молодежь и семьи с детьми продолжают выезжать на свободную территорию. Потому что тут нормальные школы, ВУЗы, социальные гарантии, а вместо комендантского часа безвизовый режим с Европой. Есть работа. За которую платят гривнами, а не продуктовыми наборами, как на Стироле или шахте Засядько. Украина оправилась от кризиса и уже может делать какие-то вменяемые программы по организации жизни тех, кто переехал или планирует.

Демографический и экономический кризис в «освобожденном от Хунты» кусочке русского мира бегут наперегонки и сложно после большого схлопывания будет сказать – кто из них победил. Но схлопывание будет – это вопрос нескольких лет, судя по тенденциям. Без единого выстрела со стороны Украины. Сначала тихий хлопок – ОРДЛО, потом громкий – от «старшего брата». Так что объединяйтесь – и за стол переговоров!



В Европу будем раз в полгода посылать отчет о достигнутом заметном прогрессе в переговорном процессе, они это любят. Они вообще любят слышать о прогрессе в процессе, иногда кажется, что больше им ничего и не нужно. Поищем приемлемые варианты для всех сторон. Выборы? Конечно нужно провести. Но по какой системе, как быть со свободой СМИ и политических партий? Тут непросто все. Требует времени и широкого обсуждения. Хотите боевиков в милицейскую форму переодеть и назвать народной милицией? Да хоть в форму школьниц и медсестер – пока вы за забором, мы в переговорном процессе и ничего не требуем. Да, нам предстоит долгий путь переговоров. Но ключевой момент – в дороге никто кормить не обещал. Главное, красиво выйти из Минска-2 и войти в Минск-3.

Джерело: Донецкие вести

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