Доба в АТО: 22 ворожі обстріли, одного українського бійця поранено

Збройні сили України 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних сил України. Неодноразово противник застосовував міномети різних калібрів. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. Зазначається, що на луганському напрямку ворог



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Українські військовослужбовці

Збройні сили України 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних сил України. Неодноразово противник застосовував міномети різних калібрів.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що на луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів - оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого, а зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.

На донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї. Тут окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового, а біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки.

«Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.У відповідь українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями», - додають у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів одного бійця сил АТО було поранено. Його, у задовільному стані, доправлено до військово-медичної установи.

Нагадаємо, у понеділок штаб АТО інформував, що бойовики гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв «Главком», спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО з 25 листопада до вечора 26 листопада.