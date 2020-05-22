Зеленський не на жарт розгнівав Кремль

Кремль звинуватив Зеленського у відродженні русофобії

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А чем это ребята так расстроены? Чего не понимают и психуют? Можно подумать, сидели себе спокойно в своем Мордоре, никого не трогали… плели лапти, лепили из разного фигуры, жрали блины с лопатой и были счастливы. Астрономы из Ухты обнаружили Луну и собирают обоз в Москву, чтобы доложить об этом царю. И тут коварная Украина напала, оккупировала Кубань, бомбит Воронеж и требует Кремль внести изменения в Конституцию РФ. По истерическим крикам из Москвы складывается именно такое впечатление.

Итак, на годовщину инаугурации Владимира Зеленского российский МИД разразился гневным заявлением в адрес украинского президента. Я бы посоветовал им в адрес своего президента так смело и уверенно высказываться, но выйдет смех один. Потому что гордая поза плохо сочетается с мозолями на локтях и коленях. Я бы и ваше время не стал отнимать этой историей, но не удержался – оцените, каков слог!

Во вступительной части Москва обвиняет Зеленского в том, что он не выполняет предвыборные обещания перед украинцами. Серьезно – прямым текстом. «По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть», - сокрушаются воспитанники «Грустной лошадки» Сергея Лаврова. У меня один встречный вопрос – какое ваше дело?! Хотел написать «собачье дело», но не написал. Воспитание не позволяет оскорблять прямо… да и люблю я собак. Это наш президент, мы и с него спросим. Вы видели, что бывает с президентом, который игнорирует мнение народа? В РФ понятно, что не видели, а у нас все иначе. Поезжайте в Ростов и спросите у Януковича. Удивитесь – народ у нас это реальная сила, а не послушное стадо. Опять хотел после «стадо» добавить «как у вас», но воспитание опять берет свое. Ладно, дальше смешнее.

«Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность…», - пишут из МИДа РФ. Это пишут из страны, которая уже на втором месте в мире по эпидемии коронавируса. Которая вообще ничего не производит кроме гордости и агрессии, а живет за счет торговли углеводородами. Вот только цены на нефть рухнули, газ дешевеет и в дырявых штанах с урчащим животом демонстрировать получается многое, но не гордость. Но авторы пошли дальше. Изюминка – «Продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия!» Страна, где фраза «срок за репост» вообще никак не связана с юмором, а реальная история переживает за наше информационное поле и инакомыслие. Ребята, вы серьезно?

«На своей инаугурации В.А.Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что «не боится принимать сложные решения» и «без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир». С тех пор кардинальных перемен не произошло», - пишут россияне. Да, перемен не произошло. Именно потому что вы, воспитание не разрешает мне ни одного подходящего слова использовать, продолжаете стрелять. Продолжаете убивать. И врать, но это для вас, как дышать. Или чего вы ждали? После инаугурации президент Украины торжественно идет в моску босиком с белым флагом? Следом спикер ВР несет ключи от Киева? Ну-ну, сильно вам киселевщиной потравили кору головного мозга. А украинцы в это время что должны были делать? Наверное, «правильные» целовать икону Путина, а «неправильные» сами вешаться на колорадских ленточках, да?

Еще перл: «Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы». Во-первых не «на», а «в», если про Украину. Это когда мы в тысячный раз посылаем вас с вашей навязчивой дружбой и советами не имеет значения – НА или В. Вообще там в каждом предложении – анекдот. Их заклинило на какой-то вымышленной Украине, которая их владения, случайно вышедшие из подчинения. Из-за происков каких-то отдельных «национал-радикалов», которых Зеленский очень боится. Тут на переговоры нужно не дипломата посылать, а матерого психиатра с беспощадным проктологом. Можно усилить группу ветеринаром.

В последнем абзаце Кремль обвиняет Зеленского в возрождении русофобии и возведении ее в ранг государственной политики. И в действиях против интересов народа. Все, я рыдаю и больше не могу комментировать. У кого крепче нервы – читайте заявления МИД РФ в оригинале. В качестве реакции украинский МИД высказался в духе, что Россия говорит языком вражды. Я бы проще ответил. Недорогие россияне, МИД, Кремль, бункер и вся компания вождей одичалых – внимание, вопрос из Украины: Какую именно букву в слове «От@ебитесь!» вы до сих пор не смогли прочитать?!

Джерело: site.ua

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