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    Думки вголос

    Жорстка судова реформа гарантує Зеленському другий термін

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Якщо Зеленський поверне людям віру у справедливість &ndash; він може більше нічого не робити - Жорстка судова реформа гарантує Зеленському другий термін
    Якщо Зеленський поверне людям віру у справедливість – він може більше нічого не робити

    Без нормальних судів в України не буде перспектив

    Мовою оригіналу

    Очень правильную вещь сказал секретарь РНБО Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина». Можно даже сказать – очевидную и правильную вещь. Которая у нас не теряет актуальности с момента провозглашения независимости. Данилов говорит – в стране отсутствует анализ принятия судебных решений. Цитирую: «Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема». И добавил, что «Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи...»

    Да, с судами нужно наводить порядок. Эта коррумпированная корпорация, которую правильнее называть кланом или кастой - яд для государства. Она кристализовалась еще при Кучме, а при Януковиче обрела абсолютно законченную форму. Порошенко обещал ее реформировать, но... не пошло. Хотя планы были, мы даже встречались в АП с замглавы Администрации Филатовым, который рассказывал про проект ротации судей. Который при простом подсчете, как оказалось, займет больше 20 лет. В общем, судя по всему, не очень-то и хотели что-то реформировать.

    Мне всегда импонировали простые и жесткие решения. Например, всех судей в отставку и набрать новых на конкурсе. Старым, естественно, разрешить участие, но под микроскопом проверять материальное положение и историю работы. И новые правила игры. Если апелляция отменяет незаконное решение дважды – увольнять судью без права восстановления. Если Зеленский проведет подобную жесткую судебную реформу и вернет людям веру в справедливость – он может больше ничего не делать. Народная любовь и второй срок гарантированы. И для инвесторов очень хороший сигнал. Судя по словам Данилова, проблематику эту в РНБО видят. Не игнорируют. А поскольку РНБО с Зеленским сейчас имеет приличное влияние, есть надежда. Потому что без нормальных судов у нас нет перспектив. Совсем нет...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: реформа суд РНБО судова реформа Володимир Зеленський Олексій Данілов
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    Жорстка судова реформа гарантує Зеленському другий термін