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    Секретар РНБО назвав винних у небажанні українців вакцинуватися від Covid-19

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    РНБО вважає, що відмови українців від вакцинації продиктовані &laquo;інформаційною війною&raquo; - Секретар РНБО назвав винних у небажанні українців вакцинуватися від Covid-19
    РНБО вважає, що відмови українців від вакцинації продиктовані «інформаційною війною»
    фото: glavcom.ua

    За словами Данілова, Москва спеціально розгортає тему вакцинації від Covid-19 вигідним для неї способом

    Відмови українців від Covid-вакцинації продиктовані «інформаційною війною» Москви з Києвом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, повідомляє телеканал ICTV.

    За словами українського політика, Москва спеціально розгортає тему вакцинації від Covid-19 вигідним для неї способом. Цим можна пояснити небажання українців отримувати щеплення.

    «Ті люди, які сьогодні працюють проти нашої країни, вони і тему Covid-19 розгортають таким чином, що є великий вплив», – звинуватив Данілов Росію.

    Секретар РНБО також розповів, що Україна входить у пік хвилі епідемії коронавірусу, кількість померлих від Covid-19 може досягти тисячі людей на добу.

    Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

    Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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    Теги: Росія РНБО пропаганда політика Україна щеплення вакцинація Олексій Данілов коронавірус
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    Секретар РНБО назвав винних у небажанні українців вакцинуватися від Covid-19