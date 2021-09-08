Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)

За відпочинок у парку потрібно платити пристойні гроші

Відвідувачі екопарку «Лукомор'я» в окупованому Севастополі прийшли в жах від санітарного стану його території. Про це пише видання «Примітки».

За словами мешканки міста Марини, в парку панує «повне беззаконня».

«По всій території розкидане сміття, за тваринами ніхто не доглядає і не прибирає, жахливий запах. Мертві голуби з мухами в клітках з тваринами», – розповіла дівчина.

Інші відвідувачі зазначили, що за відпочинок і розваги в екопарку беруть пристойні гроші.

«З кожним роком там все гірше. Зате на цьому смітнику брудні каруселі за пристойну ціну. Моторошне видовище. А млинці на свіжому повітрі з шаром пилу і бруду – це просто супер. Більше ніколи туди не підемо», – повідомила інша мешканка міста.

Нагадаємо, в окупованому Криму відвідувачам форуму «Армія-2021» показали дивний танець з танками. А у Севастополі шляховики зробили чотири помилки у слові «діти», наносячи розмітку на дорогу.

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