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    Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)

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    У парку панує &laquo;повне беззаконня&raquo; - Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)

    У парку панує «повне беззаконня»

    Фото: РосЗМІ

    За відпочинок у парку потрібно платити пристойні гроші

    Відвідувачі екопарку «Лукомор'я» в окупованому Севастополі прийшли в жах від санітарного стану його території. Про це пише видання «Примітки».

    За словами мешканки міста Марини, в парку панує «повне беззаконня».

    «По всій території розкидане сміття, за тваринами ніхто не доглядає і не прибирає, жахливий запах. Мертві голуби з мухами в клітках з тваринами», – розповіла дівчина.

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    Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)
    Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)

    Інші відвідувачі зазначили, що за відпочинок і розваги в екопарку беруть пристойні гроші.

    «З кожним роком там все гірше. Зате на цьому смітнику брудні каруселі за пристойну ціну. Моторошне видовище. А млинці на свіжому повітрі з шаром пилу і бруду – це просто супер. Більше ніколи туди не підемо», – повідомила інша мешканка міста.

    Нагадаємо, в окупованому Криму відвідувачам форуму «Армія-2021» показали дивний танець з танками. А у Севастополі шляховики зробили чотири помилки у слові «діти», наносячи розмітку на дорогу.

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    Теги: Крим окупанти Севастополь зоопарк
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    Гори сміття і мертві птахи: мешканці Севастополя в шоці від стану місцевого екопарку (фото)