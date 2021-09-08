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    Думки вголос

    Захід вже змирився з талібами в Афганістані. Спостерігаємо за політичною боротьбою всередині самого «Талібану»

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

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    Про що нам говорить поразка панджшерців? - Захід вже змирився з талібами в Афганістані. Спостерігаємо за політичною боротьбою всередині самого «Талібану»
    Про що нам говорить поразка панджшерців?
    Фото: Reuters

    Плач по Панджшерським левам

    Мовою оригіналу

    Всего какая-то неделя понадобилась талибам, чтобы разбить основные силы Панджшерского сопротивления и рассеять их по округе, захватив последнюю «неприступную» провинцию, вместе с городом Базарак и мавзолеем Ахмада Шаха Масуда.

    Фронт сопротивления просуществовал в виде некого подобия мятежной вольницы всего месяц. Теперь они разбежались по горам и ущельям, откуда, скорее всего, продолжат портить жизнь талибам, но уже в гораздо меньших масштабах.

    О чем нам говорит поражение панджшерцев?

    Во-первых, теперь открыта дорога к формированию талибского правительства, объявление которого дважды переносилось из-за политических торгов с Ахмадом Масудом-младшим и другими бунтовщиками.

    В него, скорее всего, войдут представители других, более мелких, политических сил, не участвовавших в боях в Панджшере - те, кто успел впрыгнуть в вагон переговоров, и предусмотрительно остался в стороне от набиравшего обороты движения сопротивления.

    Ну, например кланы Хамида Карзая, Абдуллы Абдуллы, Исмаила Хана, Атто Мухаммеда Нура, Мухаммеда Мохаккика и других.

    Во-вторых, люди устали от войны и им было глубоко плевать на Панджшер и всю эту попытку выстроить вокруг него образ некоего «Девятого легиона».

    Оказалось, под знамена Масуда-младшего, месяц призывавшего к национальному восстанию против талибов, собралось не так уж много бойцов. В других провинциях сопротивление не поддержали, пара вялых, спорадических вспышек не в счет, их талибы быстро подавили.

    В-третьих, внешние игроки проигнорировали героические призывы Масуда-младшего защищать демократию, свободу и западные ценности.

    Все сделали ставку на стабильность, порядок и предсказуемость. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, нет смысла поддерживать другие группировки, раз «Талибан» контролирует Афганистан.

    В-четвертых, на сторону талибов УЖЕ встали несколько региональных государств, предоставив им внушительную стартовую внешнюю легитимность - это, прежде всего, Турция, Катар, Пакистан, Иран, Россия и Китай.

    ЕС выставил талибам формальные «условия» для начала диалога, но признал, что уже с ними наладил коммуникацию для решения чрезвычайных задач. США тоже.

    В общем, раскачивать лодку никто не захотел, с талибами все смирились, и это по факту обрекло силы Масуда-младшего, который не смог мобилизовать вокруг себя существенную помощь Запада или других стран, хотя и вызвал симпатии либеральных западных медиа.

    В-пятых, никакого рождения нового Ахмада Шаха Масуда пока что не произошло. Масуд-младший оказался в роли «сына Милосердова», и выйти за её рамки не смог. Пользуясь наследием его отца, легендарного «панджшерского льва», он пытался на ней капитализироваться, а своей харизмой вытянуть лавры центуриона. Но у него не получилось: слишком мало опыта и переоценка собственных сил.

    Вместе с Амруллой Салехом, они пытались выторговать для себя посты в будущем правительстве, но пропустили момент, когда надо было заключать договор, подняли ставки и свои хотелки, чем вызвали реакцию со стороны радикального крыла талибов, которые продавили решение закрыть вопрос силой. Так и произошло.

    Хотя я и не исключаю, что лидеров сопротивления мы ещё сможем увидеть в политической системе талибов, если они захотят в неё войти, а не бегать в горах всю жизнь. Правда, теперь эта кооптация будет происходить на условиях «Талибана».

    Теперь в ближайшие дня талибы объявят о своем правительстве. От его состава будет ясно, какие игроки со старта закрепят свои сферы влияния в Афганистане, а также какой будет дальнейшая внутренняя политика «Талибана» в Афганистане.

    Еще позже мы будем наблюдать за политической борьбой уже внутри самого «Талибана», за монополию на насилие, за выстраивание вертикали власти, за контроль над потоками и влияние на ключевые города.

    Уже сейчас прослеживается трещина между условной «кандагарской группировкой» и «кабульской группировкой» талибов, не говоря уже о влиянии меньшинств, которые будут требовать гарантий их участия как минимум в местном самоуправлении.

    Джерело: блог Іллі Куси

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    Теги: Туреччина Росія США Іран Китай Афганістан Пакистан Талібан
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    Захід вже змирився з талібами в Афганістані. Спостерігаємо за політичною боротьбою всередині самого «Талібану»