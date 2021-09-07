Двох екссуддів з окупованого Криму судитимуть за держзраду

Двом екссуддям, які працювали в судах АР Крим, загрожує від 12 до 15 років тюрми

Прокуратурою АР Крим до суду скеровано обвинувальні акти стосовно екссуддів, які працювали в судах АР Крим, за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Їм загрожує від 12 до 15 років тюрми.

Слідством встановлено, що після окупації півострова у 2014 році, обвинувачені, зрадивши присязі, обійняли посади у «Совєтському районному суді Республіки Крим» та «Білогірському районному суді Республіки Крим». У подальшому, сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади РФ.

Обвинувачені, діючи в інтересах держави-окупанта, винесли постанови про визнання трьох активістів винними у нібито організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок та призначили штрафи від 10 до 40 тисяч рублів кожному.

Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас «Сімферополь-Севастополь», «Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч», «Сімферополь-Феодосія-Керч» та ін., виступаючи проти окупації Криму та заборони в’їзду голові Меджлісу кримськотатарського народу Джемілєву.

Нагадаємо, що наразі до суду скеровано 28 обвинувальних актів щодо колишніх суддів АР Крим, 27 з яких – за результатами здійснення спеціального досудового розслідування.

До слова, 19 березня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, серед яких фігурує і Наталія Поклонська.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.