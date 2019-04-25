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    Думки вголос

    Українці, припиніть кланятися! Тепер у вас є закон

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Українці, припиніть кланятися! Тепер у вас є закон

    Закон про мову ухвалили. 278 за. Деякі норми вступлять у дію через два місяці, деякі статті - через два роки, деякі статті ще через кілька років

    Виступає Шуфрич у ВРУ. Говорить російською. Так, Закону про мову він ще не порушує, бо той ще не вступив у силу, але порушує РІШЕННЯ Конституційного суду, про ОБОВ'ЯЗКОВИЙ засіб спілкування органами влади - українською мовою. Шуфрич - законодавча влада. Грубо порушує Рішення КСУ. Генеральна прокуратура Луценка, якого призначив Порошенко у вус не дує.

    Позавчора в сесійній залі виступав Німченко. Бився у конвульсіях, що ніколи не проголосує за цей закон, бо там Ніцой «походила». Княжицький його з трибуни заспокоював. От шкода, що в мене немає запису тієї трансляції.

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    Так воно й зрозуміло, чому Німченко б'ється в конвульсіях. Він - народний депутат і виступає російською. Я подала на нього в Генеральну прокуратуру України і приклала виступи російською мовою на телебаченні, де і я виступаю і кажу, що він порушує рішення КСУ, а він сказав, що не буде його виконувати.

    Я подала заяву на Німченка в Генеральну прокуратуру і приклала відео передачі.

    Знаєте, що мені відповіла Прокуратура Луценка-Порошенка?

    Що я надала мало доказів порушення Німченком Рішення КСУ.

    Ця влада - брехлива, ллє крокоділячі сльози. Чи допоможе їй цей закон - не знаю.

    Головне, щоб українцям допоміг відстоювати своє і НЕ КЛАНЯТИСЯ!

    Чуєте, українці? ПРИПИНІТЬ КЛАНЯТИСЯ! У вас тепер є закон.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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