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Лариса Ніцой Письменниця

Україна після війни ризикує знову стати російськомовною

glavcom.ua
Кремль постійно апелює, що «захищає російськомовне» населення в Україні
фото з відкритих джерел

Руками зросійщених бійців в Україні утверджуватимуть російську мову?

На своїх виступах перед військовими я не раз попереджала: «Дорогі зросійщені воїни, вас використають. Політики використають вашу зросійщеність для утвердження її в Україні». Не даремне вище керівництво держави не проводить українізації. Його проводять люди, а керівництво – ні. Не даремне керівництво держави не закликає народ переходити на українську. Високі політики, самі зросійщені, сидять в засаді і терплять українізацію, здійснювану людьми, щоб вистрибнути зі своєї засади і використати вас, зросійщених бійців для повернення російської мови в український простір.

Так і сталося. Те, що зараз відбувається в нашому суспільстві «начеб-то як зі скандалом з Іриною Фаріон» – це все спецрозробка, щоб збурити вас. Ні, це не спецрозобка Фаріон. Хіба для вас новина, що вона всюди виступає за українську мову і в армії теж? Ні. Не новина. Може це Яніна Соколова винна, що поставила таке питання? Ні, І вона не винна. Журналісти ставлять гострі питання – це їхня професія. А хто ж тоді? Це все вказівка згори роздмухати Засобами масової інформації скандал на захист ніби-то зросійщених бійців, а насправді на захист російської мови в Україні. Роздмухали? О, так! Захистили зросійщення? О, так!

Я попереджала, дорогі зросійщені захисники – вас використають політики зі своєю метою. Використали.

А тепер зазираємо трохи в майбутнє. Зараз ви, дорогі зросійщені захисники, розмовляєте в армії російською, хоч є закон – мова ЗСУ – українська. Ви його порушуєте цей закон. Війна, вибухи, смерті, поранення – не до закону. Ви повертаєтеся з фронту в тил і нічого ж з вами не змінюється – ви продовжуєте в тилу, який відчайдушно будує українізацію, ви продовжуєте серед цієї українізації розмовляти своєю російською. Бо ви звідти. Ви з передка. Хто ж вам що скаже. І в майбутньому нічого не зміниться – ви вижили, ви здобули перемогу, ви продовжуватимете говорити російською, отже, наповнюватимете публічний простір російською мовою. Вас запрошуватимуть у школи до дітей – там дітям ви будете про свої подвиги говорити російською, а діти братимуть з вас приклад. Вас оберуть до влади. Там ви теж будете говорити російською. Так є ж Закон про державну службу, що ви повинні розмовляти українською? Але ж зараз ви ж порушуєте закон про ЗСУ, не говорите українською і кричите, що маєте право на російську, бо нас захищаєте – і тоді кричатимете, що нас захистили і вибороли своє право на свою російську мову. Зі своїми дітьми, родичами, внуками ви говоритимете російською...

Для вас манатіки, олі полякови, мазгі і барскі напишуть вашою російською мовою купу пісень, бо з'явиться сегмент, який потребуватиме пісень вашою мовою – це ви. Для вас знімуть фільми вашою російською мовою. Для вас напишуть книги вашою російською мовою. Бо ви для нас герої – все для вас. І знову Україна наповниться російською мовою. Через вас. Бо ви її вимагатимете і захищатимете, як захищаєте зараз.

А якщо знайдуться Ірини Фаріон чи Яніни Соколови, які підніматимуть це питання в ефірах – Ату їх, Ату! Як вони посміли щось сказати на святе.

А тепер згадаймо. Що добивався Путін? Щоб в Україні була російська мова. Тобто, ви зараз стріляєте в росіян, які хочуть, щоб в Україні була російська мова, щоб самим утвердити російську мову?

А що ж суспільство? А суспільство не справиться з викликом, бо вже не справилося. У цьому скандалі, що зараз роздмухали ЗМІ за вказівкою згори, прикрившись захистом зросійщених захисників, а насправді захистити зросійщення – суспільство, замість сказати, ми вас, захисники, любимо і поважаємо, але російську мову лишайте в окопах – Суспільство стало на захист вашої зросійщеності.

Вітаю Вас. Путіну не треба нас убивати і убивати своїх росіян. Достатньо руками зросійщених бійців-героїв утвердити російську мову в українському просторі. І Буде знову те саме. Зросійщена Україна. Як і була. Ні, буде ще гірше. Виснажена після війни, зруйнована, з убитими найкращими українцями і зі зросійщенням – альфою і омегою усіх наших бід.

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Теги: військові українська мова Ірина Фаріон Яніна Соколова скандал путін війна

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Лариса Ніцой

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