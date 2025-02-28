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Лариса Ніцой Письменниця

Чому Трамп звів перемовини до скандалу

glavcom.ua
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фото: reuters

Пишаюся. Оце і є гідність

За останні років 100 ніхто у світі собі не дозволяв тАк розмовляти з американським президентом. І тут приїздить Українапрезидент України на перемовинах – це Україна) і американський президент з першого погляду розуміє: кланятися не будуть, облизувати лакований шуз не будуть, зате висувати претензії, де, бляха, українська обіцяна безпека і що це за реверанси з путіним – будуть.

Чесно? Пишаюся. Оце і є гідність. Ми її здобули на Майдані. Не буде Україна гнути спину. І український президент її не зігнув. Але українці, які готові гнутися – тепер бісяться.

І Трамп збісився. Йому не сподобався одяг українського президента? Не по протоколу? Терпіть! Вигляд нашого президента – це вам шпичка в ніс і голка в очі. Де наша безпека, брехуни?

Трамп усе зрозумів: він програє (пішло не зовсім по його плану) і звів перемовини до скандалу. Трамп звів. Трамп провокував. Трамп опустився до принижень. А Зеленський не став це терпіти. Почав огризатися. І правильно зробив. Ми не холопи, що маємо терпіти баріна. Нарешті ми стаємо зубаті.

І ще раз хочу нагадати. Нікому не дозволимо топтати українську гідність і множити на нуль Україну. Ні московському лаптю, ні американському шузу.

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Джерело
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Теги: українці Україна президент Володимир Зеленський Дональд Трамп США

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