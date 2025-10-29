Головна Думки вголос Лариса Ніцой
search button user button menu button
Лариса Ніцой Письменниця

Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Кожного року одні й ті самі граблі

А знаєте, що хорошого в цьому радіодиктанті? Ми обговорюємо своє, а не Алл Пугачових. Критикуємо, сваримо, підтримуємо, жартуємо, співчуваємо, розчаровуємося, пропонуємо, радимо, складаємо анекдоти, регочемо – одне слово, переживаємо повний спектр емоцій – і все це тому, що вболіваємо. Та не просто, а за наше. І ніхто нам не зміг нав'язати чужий порядок денний – всі говорили про українську подію. З гіркотою і сміхом. Оце і є те, що називається «бути на одній хвилі».

Люди, ви прекрасні. А от організатори – кака. Кожного року кажеш Українському радіву і Суспільному, яке транслює диктант на весь світ: «Ну ви ж уже наступного року не зганьбіться! Не хочете кликати диктувати професіоналів, а майстерність диктування – це окремий талант і роки тренувань, то хоч «натаскайте» диктувати свого непрофесійного, зате з відомим обличчям, диктувальника. Дайте йому «тренера», який навчить, як це робити правильно, бо це не хухри вам якесь мухри, а існує ціла методика. І нехай той тренер потренує ваше протеже на різних текстах. Та не за два дні до диктанту».

Одначе ні радіво, ні Суспільне не чують. Розмовляти з ними – все одно, що з телеграфним стовпом у полі, обірвані проводи якого теліпаються на вітрі. І той би мабуть почув...

То ж напевне треба звернутися вже не до них, а до українських зірок, упізнаваних облич, кожне з яких гіпотетично може бути покликане радівом на наступне диктування.

Моя вам порада. Щоб не стати в людей наступним посміховиськом, вимагайте в організаторів, щоб дали вам фахівця, який вас надресирує диктувати і для якого ви надиктуєте, а він напише мінімум 5 диктантів. Краще 10. І лише після цього ідіть до людей.

Якщо організатори диктанту вам цього не забезпечать, то посилайте їх котитися ковбаскою лісами і долинами.

Бо воно вам ото треба, суцільні нерви і людська «любов»? 

Кожного року одні й ті самі граблі. Одній і ті самі граблі... Мені вас уже шкода, чесне слово. На що ви розраховуєте? Ви що, не розумієте, що вас підставлять, як усіх попередніх?

***

Переживаю, як там Наталя Сумська, яку глибоко шаную.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: радіодиктант радіо українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Сумська, як і мільйони українців, писала радіодиктант, який читала Наталія Сумська
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
27 жовтня, 18:32
Багаторічна переможниця вказала на проблемні сторони цьогорічного радіодиктанту
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
27 жовтня, 15:35
Наталія Сумська читала радіодиктант
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
27 жовтня, 12:09
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
21 жовтня, 21:59
Марія Бурмака все творче життя утверджує українську мову в музиці та медійному просторі
Марія Бурмака: Ждуни тренують свою російську і чекають, куди хитнеться маятник
21 жовтня, 14:45
Неможливо збагнути, яким боком геніальна поема може бути причетна до російської літератури?
З цього твору почалася системна фальсифікація української історії Росією
15 жовтня, 21:00
Євгенія Кузнєцова (ліворуч) стане авторкою диктанту, а Наталія Сумська його озвучить
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
10 жовтня, 11:52
Найбільше порушень було пов’язано з відсутністю української версії сайтів інтернет-магазинів та інших веб-сайтів
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
7 жовтня, 11:17
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
4 жовтня, 09:30

Лариса Ніцой

Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
Чому Трамп звів перемовини до скандалу
Чому Трамп звів перемовини до скандалу
Про що має бути Перший урок в українських школах
Про що має бути Перший урок в українських школах
Україна після війни ризикує знову стати російськомовною
Україна після війни ризикує знову стати російськомовною
Мовний конфлікт у Києво-Могилянській академії. Студенти показують приклад
Мовний конфлікт у Києво-Могилянській академії. Студенти показують приклад
Диверсанти на міністерських посадах
Диверсанти на міністерських посадах

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua