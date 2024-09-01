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Лариса Ніцой Письменниця

Про що має бути Перший урок в українських школах

glavcom.ua
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Усі предметники зобов'язані прищеплювати дітям поважне ставлення до нашої мови та розуміння, чому вони і ви – ми всі повинні говорити українською
ілюстративне фото: Depositphotos

«Присвятіть вашу розмову боротьбі в тилу, а не лише на фронті»

Дорогі вчителі! Всі ви будете проводити свій перший урок. Присвятіть його розповіді про сучасну долю українки, яка присвятила своє життя захисту української мови в Україні.

Розкажіть про трагедію, яка сталася влітку, поки діти були на канікулах – убивство доктора наук, професора, Ірину Дмитрівну Фаріон.

Увімкніть відео з передачею Ірини Дмитрівни «Ген українців», або її пряме висловлювання (а не чуже перекручування її слів) про українську мову. Такі відео є на ютубі.

Присвятіть вашу розмову боротьбі в тилу, а не лише на фронті. Поговоріть на тему української ідентичности, головним маркером якої є українська мова, за яку нас сьогодні убивають.

Цей заклик стосується не лише вчителів-мовників. Усі предметники зобов'язані прищеплювати дітям поважне ставлення до нашої мови та розуміння, чому вони і ви – ми всі повинні говорити українською. Щоб бути Україною.

І розмова про вбивство Ірини Дмитрівни, мовознавиці та захисниці мови – це гарна нагода для патріотичної розмови з дітьми та вшанування пам'яти борців за Україну як на фронті, так і в тилу.

Нехай ваші учні теж стануть борцями за Україну і українські цінності в тилу. Надихніть їх. І початок цій боротьбі – мова.

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Джерело
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Теги: вчитель Ірина Фаріон школа українська мова

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