Фірмовий стиль Зеленського-Лероса

Дух парламентаризму в нашій країні вбиває не Гео Лерос, а Офіс Президента

Багатьох людей обурила поведінка народного депутата від партії «Слуга народу» Гео Лероса, який на засіданні Верховної Ради показав президенту Зеленському середній палець. Дехто називає це ганебним вчинком, хтось бачить у цьому реакцію на акт цензури – вимкнений мікрофон, інші тішаться цьому вияви зневаги до президента.

У парламенті одразу заговорили про етику й регламент, з’явилися (цілком доречні, на мій погляд) ідеї відсторонити депутата за таку поведінку на кілька днів від роботи. Я не збираюся тут аналізувати суть конфлікту між Леросом і Зеленським чи ставати на чийсь бік, бо ці битви павуків у банці – абсолютно не про політику.

Мені важливим видається інше: з одного боку, йдеться про безумовне порушення етичних норм і відтак про приниження самої ідеї парламентаризму, хотілося б жити у цивілізованішій державі; але з іншого боку – невже саме Гео Лерос є уособленням приниження парламентаризму в Україні?

Мені здається, що в цій ситуації Зеленський починає жати те, що сам посіяв: зневагу до Верховної Ради, нехтування регламентом і законами, приниження депутатів до рівня автоматичних натискачів кнопок. Дух парламентаризму в нашій країні вбиває не Гео Лерос, а Офіс Президента.

Парламент був принижений самим принципом відбору у партійний список «Слуги народу», коли туди записували всіх, хто потрапляв на очі. Не дивно, що ці люди тепер влаштовують своїх родичів на роботу помічниками, купують елітну нерухомість, збивають напідпитку людей і не несуть за це покарань, показують середній палець з трибуни. Це наслідки бездумної кадрової політики Зеленського, і саме президент має попросити вибачення в країни за поведінку Лероса, бо це він привів його в парламент.

Саме Зеленський опустив рівень політики на рівень плінтуса, експлуатуючи пролетарські методи й прийоми. Згадайте, що і як говорить герой серіалу «Слуга народу» про політику й політиків, пригадайте собі сцену, коли персонаж Зеленського розстрілює депутатів з двох автоматів… Про всі ті недолугі жарти й роялі, якими Зеленський десятиліттями годував свою невибагливу публіку, я взагалі промовчу.

Тому не дивно, що тепер Зеленському показують середній палець з трибуни парламенту його ж депутати. Хто прийде з мечем – від меча й загине, а хто показуватиме суспільству середній палець – у підсумку теж отримає його у відповідь. Прогнозую, що з подальшим падінням рейтингу вияви зневаги до президента Зеленського набуватимуть все макабричніших форм. Зрештою, пам’ятаєте, як на дебати на стадіоні Зеленський прийшов із групою підтримки, де на всю країну демонструвався бренд одягу «POHUY»? Тому в цій ситуації Зеленського зовсім не жаль – він саме це почав і заслужив. Ось тільки за державу соромно…





Джерело: День

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