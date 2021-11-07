  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка
рус
    Думки вголос

    Фірмовий стиль Зеленського-Лероса

    • Андрій Любка

      Український письменник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За державу соромно&hellip; - Фірмовий стиль Зеленського-Лероса
    За державу соромно…
    фото: konkurent.ua

    Дух парламентаризму в нашій країні вбиває не Гео Лерос, а Офіс Президента

    Багатьох людей обурила поведінка народного депутата від партії «Слуга народу» Гео Лероса, який на засіданні Верховної Ради показав президенту Зеленському середній палець. Дехто називає це ганебним вчинком, хтось бачить у цьому реакцію на акт цензури – вимкнений мікрофон, інші тішаться цьому вияви зневаги до президента.

    У парламенті одразу заговорили про етику й регламент, з’явилися (цілком доречні, на мій погляд) ідеї відсторонити депутата за таку поведінку на кілька днів від роботи. Я не збираюся тут аналізувати суть конфлікту між Леросом і Зеленським чи ставати на чийсь бік, бо ці битви павуків у банці – абсолютно не про політику.

    Мені важливим видається інше: з одного боку, йдеться про безумовне порушення етичних норм і відтак про приниження самої ідеї парламентаризму, хотілося б жити у цивілізованішій державі; але з іншого боку – невже саме Гео Лерос є уособленням приниження парламентаризму в Україні?

    Мені здається, що в цій ситуації Зеленський починає жати те, що сам посіяв: зневагу до Верховної Ради, нехтування регламентом і законами, приниження депутатів до рівня автоматичних натискачів кнопок. Дух парламентаризму в нашій країні вбиває не Гео Лерос, а Офіс Президента.

    Парламент був принижений самим принципом відбору у партійний список «Слуги народу», коли туди записували всіх, хто потрапляв на очі. Не дивно, що ці люди тепер влаштовують своїх родичів на роботу помічниками, купують елітну нерухомість, збивають напідпитку людей і не несуть за це покарань, показують середній палець з трибуни. Це наслідки бездумної кадрової політики Зеленського, і саме президент має попросити вибачення в країни за поведінку Лероса, бо це він привів його в парламент.

    Саме Зеленський опустив рівень політики на рівень плінтуса, експлуатуючи пролетарські методи й прийоми. Згадайте, що і як говорить герой серіалу «Слуга народу» про політику й політиків, пригадайте собі сцену, коли персонаж Зеленського розстрілює депутатів з двох автоматів… Про всі ті недолугі жарти й роялі, якими Зеленський десятиліттями годував свою невибагливу публіку, я взагалі промовчу.

    Тому не дивно, що тепер Зеленському показують середній палець з трибуни парламенту його ж депутати. Хто прийде з мечем – від меча й загине, а хто показуватиме суспільству середній палець – у підсумку теж отримає його у відповідь. Прогнозую, що з подальшим падінням рейтингу вияви зневаги до президента Зеленського набуватимуть все макабричніших форм. Зрештою, пам’ятаєте, як на дебати на стадіоні Зеленський прийшов із групою підтримки, де на всю країну демонструвався бренд одягу «POHUY»? Тому в цій ситуації Зеленського зовсім не жаль – він саме це почав і заслужив. Ось тільки за державу соромно…


    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: президент Офіс президента парламент Гео Лерос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Басараб
    Михайло Басараб

    політолог, активіст Руху опору капітуляції

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фірмовий стиль Зеленського-Лероса