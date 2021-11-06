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    Ірина Білик інкогніто купувала сало на базарі (відео)

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    Ірина Білик у масці та окулярах відвідала ринок - Ірина Білик інкогніто купувала сало на базарі (відео)
    Ірина Білик у масці та окулярах відвідала ринок
    фото: скріншот із відео

    Артистка розповіла, що всі смаколики – для гостей

    Народна артистка України Ірина Білик таємно скупилася на одному з ринків. Співачка у масці та темних окулярах завітала до м’ясного павільйону. Вона була у доброму гуморі та сипала жартами.

    «Я замаскувалася, дорогі друзі, сьогодні я на ринку, сусід привіз. Це мій чоловік Володя, я Анжела Петровна, це наші куми, це м'ясо», – пожартувала виконавиця.

    Білик також пояснила, навіщо їй знадобилося приїздити на базар: «Буду купувати на шашличок. Для гостей. Бо я справжня україночка».

    «А я просто українка, україночка», – заспівала артистка.

    Як відомо, нещодавно Ірина Білик отримала диплом на конкурсі краси. Вона перемогла у номінації «Легенда української музики і краси».

    Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

    До слова, у березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» .

    Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.

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    Теги: рейтинг Ірина Білик Володимир Зеленський президент чоловік Потап співачка
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    Ірина Білик інкогніто купувала сало на базарі (відео)