Ірина Білик інкогніто купувала сало на базарі (відео)

Артистка розповіла, що всі смаколики – для гостей

Народна артистка України Ірина Білик таємно скупилася на одному з ринків. Співачка у масці та темних окулярах завітала до м’ясного павільйону. Вона була у доброму гуморі та сипала жартами.

«Я замаскувалася, дорогі друзі, сьогодні я на ринку, сусід привіз. Це мій чоловік Володя, я Анжела Петровна, це наші куми, це м'ясо», – пожартувала виконавиця.

Білик також пояснила, навіщо їй знадобилося приїздити на базар: «Буду купувати на шашличок. Для гостей. Бо я справжня україночка».

«А я просто українка, україночка», – заспівала артистка.

Як відомо, нещодавно Ірина Білик отримала диплом на конкурсі краси. Вона перемогла у номінації «Легенда української музики і краси».

Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

До слова, у березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» .

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.