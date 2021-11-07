Президент Узбекистану склав присягу (фото)

У Ташкенті відбулася урочиста церемонія вступу на посаду обраного президента Республіки Узбекистан

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв склав присягу та вступив на другий термін президентських повноважень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Узбекистану.

6 листопада 2021 року у Ташкенті відбулася урочиста церемонія вступу на посаду обраного президента Республіки Узбекистан.

У церемонії взяли участь члени Сенату та депутати Законодавчої палати Олій Мажліса (парламенту), керівники державних та громадських організацій, представники дипломатичного корпусу, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації.

За підсумками голосування 24 жовтня на посаду президента Республіки Узбекистан було обрано Шавката Мірзієєва, який набрав 80,12 відсотка голосів виборців.

Відповідно до статті 92 Конституції Республіки Узбекистан, президент склав присягу.

Як повідомлялося, 24 жовтня в Узбекистані відбулися президентські вибори, де було переобрано чинного голову держави Шавката Мірзієєва. Перед виборами держава посилила правила поведінки громадян в інтернеті та тиск на журналістів та блогерів.

Нагадаємо, Шавкат Мірзієєв вперше став президентом у 2016 році після смерті Іслама Карімова, першого лідера незалежного Узбекистану. За Карімова Мірзієєв був прем'єр-міністром.

Нагадаємо, влада Узбекистану посилила покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейкових даних може загрожувати поширювачу обмеженням свободи.

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