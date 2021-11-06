Чехія може сформувати новий уряд протягом кількох наступних тижнів

Члени коаліції із п'яти партій, які утворили нову парламентську більшість, планують підписати коаліційну угоду

Президент Чехії Мілош Земан планує надати мандат на формування нового уряду республіки протягом ближчих тижнів. Про це на брифінгу розповів голова партії ODS і найбільш ймовірний кандидат на посаду прем’єр-міністра Петр Фіала після розмови з главою держави, передає Укрінформ.

«Ми погодилися регулярно зустрічатися, новий уряд він (президент) хоче назвати протягом наступних тижнів», – сказав Фіала.

Він додав, що про персоналії цього разу не йшлося, список кандидатів у міністри політик планує представити президенту на наступній зустрічі. Члени коаліції із п’яти партій, які утворили нову парламентську більшість, планують підписати коаліційну угоду в понеділок.

Земан ще має зустрітися з лідерами інших партій, які пройшли до парламенту на виборах місяць тому і «потім остаточно визначиться із кандидатурою» прем’єра.

Фіала також поінформував, що президент після установчого засідання Палати представників (нижньої палати парламенту) прийме відставку уряду Андрея Бабіша, а той на засіданні має оголосити про розпуск свого кабінету.

Як повідомлялось, Бабіш, який має на 1 крісло в парламенті більше, ніж новостворена коаліція SPOLU I PirStan, сказав, що не буде претендувати на крісло прем’єра, адже жодна з інших політичних сил не хоче утворювати коаліцію із його партією ANO, отже він не зможе отримати більшості.

Півгодинна розмова Земана з Фіалою тривала у форматі відеоконференції, адже лікарі не допускають до нього відвідувачів окрім очільника його канцлерії Вратіслава Мінаржа. Земан перебуває у Центральному військовому госпіталі в Празі вже майже місяць і пробуде там, за оцінкою лікарів, ще 3-4 тижні. За нормальних умов, він мав зустрітися з очільниками партій протягом днів після виборів.

До слова, президент Чехії Мілош Земан, якого госпіталізували у жовтні, наразі не в змозі повністю виконувати своїх обов'язків. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на главу консиліуму медиків Томаша Зіму.

Політик, переконані лікарі, все ще не в змозі працювати повний робочий день

За даними агентства, лікарі відзначили покращення стану здоров'я глави держави, але вважають, що йому краще залишатися у лікарні. Зіма також не розповів, коли Земана буде виписано.

Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.