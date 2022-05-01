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    Думки вголос

    Кримський міст має виконати своє головне завдання

    • Андрій Любка

      Український письменник

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    Україні на руку можливість для цивільного населення втекти з Криму - Кримський міст має виконати своє головне завдання
    Україні на руку можливість для цивільного населення втекти з Криму

    Мрію побачити безкінечну колону машин і пішоходів в напрямку Росії

    Хочеться його зруйнувати, звісно. І колись таки зруйнуємо. Бо в українському Криму в логістичному зв'язку з росією не буде жодної потреби.

    Але загалом міст може виконати й корисну функцію. Бо ж ним можна не тільки їхати в Крим, але і їхати з Криму.

    Український національний інтерес – дати можливість виїхати з Криму максимальній кількості росіян і ватного насєлєнія. Коли почнуться бої за звільнення півострова, ця орда рине тікати на Росію.

    І слава богу, бо це означає, що вони не отримають потім українські паспорти, право голосу, право на власність в Україні, нам не доведеться платити з бюджету за утримання в тюрмах колаборантів найнижчої ланки (типу директорів шкіл, ЖЕКів тощо).

    Треба бути реалістами: правова держава ніколи не зможе і не буде займатися виселеннями чи масовими депортаціями населення. Тому нам на руку дати можливість цивільному населенню втекти, адже кораблями вони багато людей не вивезуть.

    Я мрію побачити безкінечну колону машин і пішоходів, що буде перти по Кримському мосту в Росію. А вже після них можна й підривати.

    Так здійсниться головна функція цього мосту, який Путін насправді збудував для повної дерусифікації Криму.

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    Джерело: Gazeta.ua

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    Теги: Крим росія окупанти війна путін Україна Керченський міст Кримський міст окупація #stoprussia
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    Кримський міст має виконати своє головне завдання