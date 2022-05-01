Російський розвідувальний літак вторгся в повітряний простір Швеції

Літак побув пробув у небі над Швецією деякий час, після чого покинув місцевість

Російський літак-розвідник Ан-30 демонстративно вторгся в повітряний простір Швеції, і пробув там деякий час, після чого покинув місцевість. Інцидент стався ввечері 29 квітня. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

«Російський гвинтовий літак Ан-30 порушив повітряний простір Швеції в п'ятницю ввечері», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що вторгнення відстежували силами Міністерства оборони Швеції. Раніше системи стеження фіксували цей же літак на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, перш ніж Ан-30 змінив курс і демонстративно рушив у бік шведської території.

«Це абсолютно неприйнятно – порушувати повітряний простір Швеції. Ця дія є непрофесійною, і, з огляду на загальну безпеку, дуже недоречною. Шведський суверенітет завжди потрібно поважати», – прокоментував ситуацію міністр оборони Швеції Петер Хульдквіст.

Нагадаємо, міська влада столиці Швеції Стокгольма вирішила назвати частину парку, де розташоване посольство РФ, «Місцем вільної України».

Напередодні стало відомо про скандал, який стався 25 квітня біля будівлі посольства РФ у Стокгольмі. Українка стала свідком того, як росіянка зривала українську символіку та розкидала її дорогою. Наша співвітчизниця поцікавилася, чому жінка псує українську символіку, на що у відповідь отримала погрози та образи.