Після місяця голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця

Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але мисткиня дуже постраждала під час нової російської навали

Після місяця голодування в окупованій росіянами Бучі на 85 році життя померла українська художниця-шістдесятниця, лауреатка премії імені Василя Стуса Любов Панченко. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у Facebook.

«Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури. Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували», – написав Федорук.

Він зазначив, що Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

«Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи», – додав Федорук.

Раніше видання «Україна молода» повідомило, що виснажена тривалим голодуванням в окупованій Бучі 84-річнаПанченко 2 квітня потрапила до столичної лікарні. Вона була лежача і потребувала постійного догляду.

Попри те, що жінка була дуже ослабленою, перебувала при ясному розумі й раділа, коли до неї приходили в палату провідати, поговорити.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували історико-краєзнавчий музей в Іванкові, що Київській області. Роботи художниці Марії Приймаченко ще вчора вважали втраченими, однак місцевим жителям вдалося їх врятувати.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.