  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Після місяця голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця

    Зруйнована оселя Любові Панченко у Бучі - Після місяця голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця
    Зруйнована оселя Любові Панченко у Бучі
    фото: https://umoloda.kyiv.ua

    Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але мисткиня дуже постраждала під час нової російської навали

    Після місяця голодування в окупованій росіянами Бучі на 85 році життя померла українська художниця-шістдесятниця, лауреатка премії імені Василя Стуса Любов Панченко. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у Facebook.

    «Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури. Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували», – написав Федорук.

    Він зазначив, що Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

    «Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи», – додав Федорук.

    Раніше видання «Україна молода» повідомило, що виснажена тривалим голодуванням в окупованій Бучі 84-річнаПанченко 2 квітня потрапила до столичної лікарні. Вона була лежача і потребувала постійного догляду.

    Попри те, що жінка була дуже ослабленою, перебувала при ясному розумі й раділа, коли до неї приходили в палату провідати, поговорити.

    Нагадаємо, російські окупанти зруйнували історико-краєзнавчий музей в Іванкові, що Київській області. Роботи художниці Марії Приймаченко ще вчора вважали втраченими, однак місцевим жителям вдалося їх врятувати.

    Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.

    Читайте також: Окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія»
    Теги: росія окупанти війна мер Буча КДБ громада голодування Україна Facebook жінка окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Після місяця голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця