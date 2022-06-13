Росіяни хочуть переконати нас у меншовартості

Ідеологічна маячня про великі й малі культури століттями використовується ними для русифікації й поневолення інших народів

Сама розмова про «великі» й «малі» культури одразу видає совєтського чєловєка, вихованого за імперсько-расистськими лекалами.

Бо немає ніяких великих і малих культур, є просто культура народу – в кожного різна й неповторна. Якщо словаків 5 млн, словенців – 2 млн, а естонців – лише 1 млн, то це не означає, що їхня культура якась гірша, менш розвинена чи менша, ніж «великая русская культура».

Ідеологічна маячня про великі й малі культури століттями використовується росіянами для русифікації й поневолення інших народів, в тому числі й українського. Мовляв, ви забавниє человєчкі, пєсні і пляскі у вас вєсьолиє, но вот большая культура только руская, большой язик – только рускій.

А якщо у вас нема культури – то й держави своєї вам не треба, та й про вашу окрему національність/народність то все вигадки... Ну це ж 2+2, як цього можна не усвідомлювати?

І не треба казати, що це, мовляв, обмовка, що мається на увазі думка Мілана Кундери про малі й великі європейські народи, про історичні й неісторичні нації. Ні, це не обмовка, а банальна глупота, бо Кундера мав на увазі якраз протилежне: говорив, що великі імперії не дають малочисельним народам Центральної Європи право на державне існування, що протягом століть місія нас, центральноєвропейців, полягає якраз у боротьбі з імперіалізмом усіх мастей (і російським, і німецьким, і – раніше – османським чи французьким). Це боротьба за право на існування.

Тому будь-яка розмова на тему великих і малих культур просто видає совєтське ідеологічне виховання, вірус, закладений у дурну голову ще в дитинстві. Культура корінних народів (племен) Америки, бурятів, уйгурів, курдів, єзидів, ромів чи будь-яких інших етноспільнот – не є гіршою чи кращою, меншою чи більшою, тьмянішою чи яскравішою. Вона є самобутньою, неповторною і важливою для всього світу!

Саме про це була наша революція і саме за це ми зараз воюємо: за гідність! За право на свою культуру, тобто за право бути такими, як ми є! І при цьому не бути гіршими чи меншими – просто бути собою.

І нормальна людина це бажання бути собою завжди зрозуміє й підтримає, не ображатиме й не принижуватиме вас, а ненормальна – оголосить війну, захоче вас окупувати чи вбити, переконати у меншовартості чи взагалі в неіснуванні.





Джерело: блог Андрія Любки

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