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    Події в Україні

    Окупанти поширюють фейки про знайдене на Херсонщині поховання «сибірки»

    Російські окупанти поширюють фейки на тимчасово захоплених територіях - Окупанти поширюють фейки про знайдене на Херсонщині поховання «сибірки»
    Російські окупанти поширюють фейки на тимчасово захоплених територіях

    Загрози для мешканців Херсонщини немає, якщо окупанти не колупатимуться в епізоотично неблагополучних локаціях

    Російські окупанти поширюють фейки про знайдене у Скадовську Херсонської області покинуте поховання сибірської виразки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

    «Орки заявили, що знайшли в районі Скадовська покинуте поховання сибірки. І що українська влада ігнорувала загрозу жителям, наражаючи їх на ризик масового захворювання. Ця інформація не відповідає дійсності, як і завжди», – написав він.

    За його словами, всі епізоотично неблагополучні пункти на Херсонщині відпрацьовані, локалізовані та законсервовані, якщо в цьому була потреба. Вони щоквартально оглядалися, про що складався відповідний звіт.

    «Тому, якщо ці дикуни не колупатимуться в цих локаціях, загрози для населення не буде», – зазначив Соболевський.

    «Щодо епідемії, вона зараз в області одна – це окупаційний контингент Росії», – додав перший заступник голови Херсонської облради.

    Нагадаємо, в Херсоні 12 червня окупанти даремно намагалися змусити людей святкувати «день Росії».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти поширюють фейки про знайдене на Херсонщині поховання «сибірки»