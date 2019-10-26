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    Думки вголос

    «Зуб даю» замість поліграфа

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    «Зуб даю» замість поліграфа

    Я все ще не можу повірити, що політичне життя нашої країни перетворилося на повний фарс. Часом хочеться вщипнути себе і прокинутися з цього трагікомічного сну. Але, на жаль, такою є нинішня реальність…

    Зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський записав відео, на якому закликав українців дзвонити на гарячу лінію НАБУ й повідомляти про корупцію. Не дивує те, що президент помилився і дав хибну пораду, бо звідки ж йому знати, що НАБУ займається високопосадовцями, а не хабарями за довідки чи поліцейським за перевищення швидкості. Дивує те, що президент так швидко забув свою ж пораду – і після корупційного скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради відправив депутатів від своєї партії не в правоохоронні органи, а на поліграф.

    Це справді дивно, адже в нашій країні є кілька спеціалізованих антикорупційних органів, діяльність яких захмарними сумами фінансується з державного бюджету. І саме вони повинні боротися з корупцією, відкривати кримінальні справи й передавати розслідування до суду. Адже корупція – це злочин, а не тільки пляма на репутації. Тому питання про отримання хабаря має розглядатися в правовому полі, а не в прямому ефірі. Підсумки проходження детектора брехні (поліграфа) не є юридичним доказом, а отже не мають стосунку до реального розслідування й встановлення істини.

    Те, з яким запалом «Слуги народу» кинулися проходити поліграф перед об’єктивами камер, демонстративно засвідчує, що тут ідеться не про боротьбу з корупцією, а про банальне шоу для виборців. Грандіозна імітація, цирк замість реальних кримінальних справ і тюремних строків. Президент хоче виглядати суворим і рішучим противником корупції, а його депутати – кришталево чистими й чесними слугами народу. От і почалося реаліті-шоу…

    Сподіваюся, президент і нова владна команда не зупиняться тільки на цьому. Адже є ще багато ефективних способів перевіряти на чесність і боротися з корупцією.

    Наприклад, можна:

    • Заприсягатися мамою в прямому ефірі;
    • Казати правду і стукати по дерев’яному столу;
    • Тричі плювати через ліве плече;
    • Кидати монетку;
    • Слідчі б могли викликати підозрюваних на дуель у прямому ефірі;
    • Перед підозрюваними можна випускати чорну кішку, біля кого вона приляже – той і корупціонер.

    Або взагалі взяти приклад із чинного президента України Володимира Зеленського і на питання слідчих про хабарі відповідати цитатою: «Зуб даю».

    Господи, за шо нам це?!

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НАБУ корупція в Україні партії Володимир Зеленський розслідування президент корупція злочин поліграф
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