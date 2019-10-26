«Зуб даю» замість поліграфа

Я все ще не можу повірити, що політичне життя нашої країни перетворилося на повний фарс. Часом хочеться вщипнути себе і прокинутися з цього трагікомічного сну. Але, на жаль, такою є нинішня реальність…

Зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський записав відео, на якому закликав українців дзвонити на гарячу лінію НАБУ й повідомляти про корупцію. Не дивує те, що президент помилився і дав хибну пораду, бо звідки ж йому знати, що НАБУ займається високопосадовцями, а не хабарями за довідки чи поліцейським за перевищення швидкості. Дивує те, що президент так швидко забув свою ж пораду – і після корупційного скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради відправив депутатів від своєї партії не в правоохоронні органи, а на поліграф.

Це справді дивно, адже в нашій країні є кілька спеціалізованих антикорупційних органів, діяльність яких захмарними сумами фінансується з державного бюджету. І саме вони повинні боротися з корупцією, відкривати кримінальні справи й передавати розслідування до суду. Адже корупція – це злочин, а не тільки пляма на репутації. Тому питання про отримання хабаря має розглядатися в правовому полі, а не в прямому ефірі. Підсумки проходження детектора брехні (поліграфа) не є юридичним доказом, а отже не мають стосунку до реального розслідування й встановлення істини.

Те, з яким запалом «Слуги народу» кинулися проходити поліграф перед об’єктивами камер, демонстративно засвідчує, що тут ідеться не про боротьбу з корупцією, а про банальне шоу для виборців. Грандіозна імітація, цирк замість реальних кримінальних справ і тюремних строків. Президент хоче виглядати суворим і рішучим противником корупції, а його депутати – кришталево чистими й чесними слугами народу. От і почалося реаліті-шоу…

Сподіваюся, президент і нова владна команда не зупиняться тільки на цьому. Адже є ще багато ефективних способів перевіряти на чесність і боротися з корупцією.

Наприклад, можна:

Заприсягатися мамою в прямому ефірі;

Казати правду і стукати по дерев’яному столу;

Тричі плювати через ліве плече;

Кидати монетку;

Слідчі б могли викликати підозрюваних на дуель у прямому ефірі;

Перед підозрюваними можна випускати чорну кішку, біля кого вона приляже – той і корупціонер.

Або взагалі взяти приклад із чинного президента України Володимира Зеленського і на питання слідчих про хабарі відповідати цитатою: «Зуб даю».

Господи, за шо нам це?!

Джерело: День

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