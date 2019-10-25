  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, як Антикорупційна прокуратура кваліфікувала листування нардепа Медяника

    • Розсилка
    <span>Сам В'ячеслав Медяник стверджує, що в телефонному листуванні намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ</span> - Стало відомо, як Антикорупційна прокуратура кваліфікувала листування нардепа Медяника
    Сам В'ячеслав Медяник стверджує, що в телефонному листуванні намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ

    САП кваліфікує листування депутата Ради від «Слуги народу» В'ячеслава Медяника як зловживання впливом, - джерело

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура кваліфікує резонансне листування депутата Верховної Ради від «Слуги народу» В'ячеслава Медяника, в якому він обговорював, як вирішити питання з прокурорами, як зловживання впливом. Про це повідомляють Українські новини із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

    «Справу відкрили за статтею 369-2 Кримінального кодексу», - сказав співрозмовник.

    За даними джерела, заяву про злочин до прокуратури подало товариство з обмеженою відповідальністю «Судовий репортер».

    Як повідомлялось, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ проводить перевірку у зв'язку з листуванням Медяника.

    Зокрема в листуванні називалося прізвище заступника генпрокурора Віктора Трепака.

    Як згодом повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, депутат Медяник у телефонному листуванні намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ.

    Крім того, Арахамія зазначив, що наступного пленарного тижня (29 жовтня - 1 листопада) парламент розгляне подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ради Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»).

    Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

    До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

    Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

    При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

    Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.

    Читайте також: 
    прокуратура Генпрокурор депутат декларація НАЗК САП скандал злочин майно Руслан Рябошапка Давид Арахамія В'ячеслав Медяник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ