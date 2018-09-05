В Україні одночасно може виявитися 28 членів ЦВК

Андрій Магера Заступник голови Центральної виборчої комісії

Андрій Магера

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Що робити політикам: читати право чи захоплюватися фантастикою і виставляти себе на загальне посміховище?

Отже, обіцяв пояснити як в Україні одночасно може виявитися 28 членів ЦВК.

Як відомо, уже давно закінчився 7-річний строк з часу призначення 13-ти з 15-ти членів ЦВК. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (далі - Закону).

Разом з тим, Закон (в частині четвертій статті 30) передбачає 10 підстав для дострокового припинення повноважень члена Комісії. Крім того, стаття 31-1 Закону передбачає дострокове припинення повноважень всього складу Комісії за вмотивованим поданням Президента України.

Що ж мається на увазі під словами «дострокове», «дострокові»?

Відповідь на це запитання можна знайти в Новому тлумачному словнику української мови у трьох томах, виданого у 2006 році у Києві, у видавництві «Аконіт», та рекомендованого Міністерством освіти України. Слово «достроковий» означає «який робиться, відбувається, здійснюється раніше встановленого строку» (том 1, сторінка 599). Строк повноважень члена Комісії становить 7 років (частина восьма статті 6 Закону). Цілком очевидно, що дострокове припинення повноважень певного члена ЦВК з підстав, передбачених Законом, може мати місце лише до спливу семирічного строку з часу набуття повноважень відповідного члена Комісії, тобто складення ним присяги.

Нещодавно низка далеко не останніх політиків висловилися про можливість дострокового припинення повноважень усього складу Комісії.

Намагатися пояснити моменти елементарної логіки, тим більше політикам, справа невдячна. Проте наважуся на порівняння: достроково припинити повноваження члена ЦВК, в якого вичерпався семирічний строк з часу набуття повноважень, це майже все одно, що повернути у лоно матері народжену дитину. Цілком очевидно, що у 2018 році людство ще не вигадало машину часу. І навряд чи вигадає. Проте частина українських політиків, мабуть, у дитинстві занадто захоплювалася літературою в області фантастики. Дитинство давно минуло, а фантастика залишилася.

Давайте поки облишимо лірику і повернемося до практичних аспектів питання. Давайте розглянемо ситуацію, коли ВР України «достроково припиняє повноваження усього складу ЦВК». Наступним кроком, цілком логічно, парламент призначає 15 нових членів ЦВК. Уявіть, у трудовій книжці колишнього такого члена Комісії з’являється неприємний і дивний за цих обставин запис «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням усього складу Комісії» замість очікуваного запису «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень». Невже, хтось залишиться наївним, що ніхто з 13 членів ЦВК не оскаржить в судовому порядку постанову ВР України про своє звільнення з таких мотивів? Окремо наголошую, мова стосується виключно мотивації звільнення з посади, а не звільнення як такого.

Цілком очевидно, що у судах України фантастів є значно менше, ніж серед політиків, а у Європейському суді з прав людини фантастика не користується попитом взагалі серед суддів цієї поважної інституції.

Що ми отримуємо на виході в практичному аспекті? 15 новопризначених членів Комісії плюс (щонайменше) 13 поновлених судами на посаді членів ЦВК, звільнених раніше не у встановленому Законом порядку. Яка «краса»: (щонайменше) 28 членів ЦВК. Це цікаво стає у розпал виборчого процесу, а особливо цікаво - під час офіційного встановлення результатів виборів. Наслідки всього цього ми з Вами чудово розуміємо, правда?

Хочу вкотре наголосити, що логіка Конституції, Закону і пункту 75 Кодексу належної практики у виборчих питаннях Європейської комісії «За демократію через право» у цьому аспекті є чітка і зрозуміла: 1) звільнення у зв’язку із закінченням строку повноважень 13 із 15 членів ЦВК; 2) призначення на 13 вакансій членів ЦВК від усіх 6 чинних парламентських партій.

Невже у цьому є елементи вищої фізики чи математики?

Я не радив б також захоплюватися наявністю у Законі статті 31-1 («Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії»). На мою думку, принаймні з двох причин можна говорити про ознаки неконституційності статті 31-1 Закону. По-перше, згідно з пунктом 21 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень ВР України віднесено призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії. Тобто у цьому випадку, парламент наділений повноваженнями призначати і звільняти окремо взятих посадових осіб колегіального державного органу, а не складу всього державного органу загалом; останнього Конституція не передбачає взагалі. Виходячи із змісту частини другої статті 85 Основного Закону повноваження ВР України є конституційно окресленими і цей перелік не може розширюватися будь-якими (звичайними) законами. По-друге, відповідно до статті 91 Конституції України закони, постанови та інші акти ВР України приймаються більшістю від конституційного складу ВР України, якщо інше не передбачено самою Конституцією. Нагадаю, що саме в статті 31-1 Закону, а не у Конституції, передбачена кваліфікована більшість у 2/3 для прийняття рішення парламентом щодо ЦВК.

Що робити політикам: читати Право чи захоплюватися фантастикою і виставляти себе на загальне посміховище? Відповідь на це альтернативне запитання залишаю відкритою.

Джерело: блог Андрія Магери

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»